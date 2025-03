Députés et magistrats béninois en immersion à la Cour des comptes et à l’Assemblée nationale française

Photo : DR

La mission de parlementaires béninois et des magistrats de la Cour des comptes du Bénin en France depuis le lundi 24 mars 2025, se poursuit à merveille avec une note de satisfaction et se révèle d’une grande utilité pour des institutions de contre-pouvoir totalement engagées ou au service du développement de la nation.

Les acquis de cette mission sont palpables et de nature à hisser l’Assemblée nationale en intelligence avec la Cour des comptes au rang des institutions déterminées et engagées en ce qui concerne l’amélioration de la gouvernance financière. En la matière, la délégation béninoise conduite par l’honorable Gérard GBÉNONCHI, président de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale, est totalement comblée. En témoigne les renforcements de connaissances et expériences résultant des échanges interactifs sans perdre de vue les situations écoles vécues en live, lesquelles ont augmenté la dose d’expertise des membres de ladite délégation. Celle du Parlement est composée des députés Natacha Kpochan, Nestor Noutai, Réginal Koumangbéafidé, Mounifath Karim Tidjani et Issiaka Arouna.

En ce qui concerne la Cour des comptes du Bénin, la représentation de l’institution est faite par sa présidente, la magistrate Ismath Bio Tchané Mamadou, le Procureur général Joël Zodjihoué, le Président de la chambre État, Roch David-Gnanhoui et la Présidente de la chambre des collectivités locales, Michelle Adossou sans oublier le secrétaire général Serge BATONON. La mission qui prend fin le 28 Mars 2025, a permis à la délégation béninoise composée des députés et des magistrats de la Cour des comptes ; de faire une immersion à la Cour des comptes française, une institution de référence en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. La même chose à l’Assemblée nationale Française avec une visite du Palais-Bourbon, suivie d’une séance de travail au sein de la Commission des Finances. Une opportunité pour les parlementaires béninois d’échanger avec le secrétaire adjoint de la commission qui a eu le privilège de leur présenter le fonctionnement, la composition et les attributions de cette structure stratégique dans le processus budgétaire français. La délégation a aussi assisté à une séance plénière consacrée aux questions au gouvernement suite à un déjeuner de travail avec le Président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale française en compagnie de ses collaborateurs. Ce qui a favorisé des discussions enrichissantes avec le rapporteur général, Charles de Courson et d’autres membres de la Commission des Finances française. La délégation a saisi cette occasion pour une visite au Sénat français dans le but de se faire une idée des réalités concernant le rôle de la chambre haute dans le processus budgétaire et le contrôle des finances publiques. Une démarche s’inscrivant dans la dynamique de modernisation et de renforcement des capacités du Parlement béninois, lequel se positionne comme une institution importante en matière du contrôle de l’action gouvernementale dans le système démocratique béninois. La mission rendue possible grâce à un co-financement de l’Assemblée nationale du Bénin et de la GIZ dans une vision de renforcement des capacités des parlementaires et du personnel compétent de la cour des comptes, n’a point manqué de révéler son intérêt et celui axé sur la nette volonté des autorités d’institutions de contre-pouvoir de s’inspirer des meilleures pratiques internationales pour optimiser le contrôle budgétaire sans ignorer les garanties pour une gestion efficace des ressources publiques.