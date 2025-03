Dévaluation de 1994 au Bénin : Les confidences de Nicéphore Soglo

Photo : DR

L’ancien président béninois Nicéphore Soglo, qui a dirigé le Bénin de 1990 à 1996, était l’invité de Christophe Boisbouvier sur RFI ce lundi 10 mars. Cette intervention médiatique coïncide avec la publication de ses mémoires, intitulés Vers le « miracle béninois » : l’épreuve du pouvoir et de la démocratie, aux éditions L’Harmattan.

Lors de cette interview, l’un des sujets centraux abordés fut la dévaluation du franc CFA en 1994, une décision qui avait marqué la présidence de Nicéphore Soglo. L’ancien chef de l’État a rappelé le contexte difficile de l’époque, expliquant comment la France, sous l’impulsion de son Premier ministre Édouard Balladur, avait imposé un taux de dévaluation de 50 %. « C’est la France qui doit payer à la place des débiteurs africains. Et son Premier ministre dit : « Je ne paye pas ». Que voulez-vous qu’on fasse ? », a-t-il déclaré, soulignant le manque de marge de manœuvre des dirigeants africains face à cette décision.

Malgré la brutalité de cette mesure économique, Soglo a estimé qu’elle avait, à terme, bénéficié aux économies africaines, bien que de manière sélective. « Ceux qui ont pu survivre, parce que vraiment, ça a été violent, ont dû s’adapter et trouver eux-mêmes leurs propres solutions », a-t-il expliqué. Il a notamment mentionné le secteur du coton, où il a encouragé l’industrialisation en Afrique pour renforcer la résilience économique du continent.

Cette rétrospective historique s’inscrit dans le cadre plus large de la publication de ses mémoires, où Nicéphore Soglo revient sur ses années au pouvoir, les défis de la transition démocratique et les obstacles économiques auxquels il a dû faire face. À travers ce livre, l’ancien président partage son vécu et ses réflexions sur la gouvernance et la souveraineté africaine, offrant un témoignage précieux sur une période clé de l’histoire du Bénin.