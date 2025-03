Dossier Steve Amoussou au Bénin : L’audience reportée au 7 avril

Steve Amoussou. Photo : DR

Le procès de Steve Amoussou, soupçonné d’être l’entité virtuelle « Frère Hounvi », s’est poursuivi ce lundi 10 mars 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin. Après des échanges parfois très tendus entre la cour, le ministère public et les avocats de la défense, le dossier a été renvoyé au 7 avril 2025.

Lors de cette nouvelle audience, marquée par des débats houleux, les avocats de la défense ont vivement contesté les questions du procureur spécial, notamment sur les limites de la liberté d’expression et sur la nature des contributions de Steve Amoussou à la page « Frère Hounvi ». « Pourquoi poser des questions philosophiques sur les limites de la liberté ? » ont-ils interrogé, dénonçant une « confrérie de la répression » face à leur volonté de défendre la liberté.

Le prévenu, vêtu d’un polo blanc sous son uniforme de détenu, a maintenu qu’il n’était pas « Frère Hounvi ». Le ministère public a toutefois rappelé qu’au début de son interrogatoire, Steve Amoussou avait reconnu être « Frère Hounvi », s’interrogeant sur ce changement de position. L’audience a aussi mis en avant des interrogations sur les objectifs de la page « Frère Hounvi », que Steve Amoussou a décrite comme un espace de partage de réflexions sociopolitiques, niant avoir une activité sur les réseaux sociaux depuis son incarcération.

À plusieurs reprises, il a souligné que la liberté est essentielle à la fraternité et que « ce n’est pas en mettant les gens en prison que nous allons régler les problèmes ». Le procès, qui suscite un vif intérêt public, devrait reprendre le 7 avril prochain, dans l’attente d’éventuels nouveaux développements dans cette affaire sensible qui touche à la liberté d’expression et aux droits fondamentaux au Bénin.