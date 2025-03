Drogue au Maghreb: un important réseau démantelé

Photo d'illustration

La Garde civile espagnole a récemment mené une opération majeure contre un réseau criminel dirigé par un trafiquant connu sous le nom de « El Tarta« , aboutissant à l’arrestation de 23 membres de cette organisation. Ce réseau se spécialisait dans l’importation de grandes quantités de haschisch depuis le Maroc, en utilisant le fleuve Guadalquivir en Andalousie comme voie de transit.

Les criminels employaient des embarcations ultra-rapides de type « go-fast » pour transporter la drogue depuis les côtes marocaines jusqu’en Espagne, tirant parti de la position stratégique du fleuve qui débouche sur l’océan Atlantique à l’ouest du détroit de Gibraltar.

La coopération régionale, clé de la lutte contre le narcotrafic

L’opération « Insula« , résultat d’une enquête débutée en avril dernier, a permis la saisie impressionnante de 452 kilogrammes de haschisch. Les autorités ont également découvert 22 406 litres de carburant destinés aux embarcations, ainsi que deux véhicules volés utilisés pour le transport de la drogue. Ces saisies témoignent de l’ampleur des activités illicites menées par ce réseau bien organisé.

La collaboration entre l’Espagne et le Maroc est cruciale pour bloquer efficacement les routes de trafic de drogue, que ce soit en Europe ou ailleurs. Cette affaire démontre l’importance d’une coordination transfrontalière dans la lutte contre les trafiquants qui exploitent la proximité géographique entre les deux pays. Les efforts conjoints des autorités espagnoles et marocaines permettent d’intercepter davantage de cargaisons et de démanteler des réseaux criminels qui, sans cette coopération, pourraient prospérer dans les zones frontalières.

Une saisie record pour les autorités

Au cours de cette opération, 20 perquisitions ont été menées dans les régions de Séville et de Cadix. Les forces de l’ordre ont saisi trois bateaux à moteur équipés de puissants moteurs de 300 chevaux, ainsi que 54 840 euros en espèces. Divers équipements électroniques sophistiqués, tels que des caméras de surveillance et des GPS marins, ont également été confisqués, révélant le niveau de sophistication technologique employé par ces criminels.