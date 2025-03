Drones au Maghreb: ce pays domine ses rivaux

Le drone chinois TB-001 (Photo by VCG/VCG via Getty Images )

Le Maroc accélère considérablement le développement de son arsenal aérien sans pilote. Il ya quelques mois, les Forces armées royales ont accueilli leurs premiers exemplaires des drones de combat Akıncı, fabriqués par l’entreprise turque Baykar. Simultanément, l’industrie locale de défense prend forme avec la construction d’une usine par BlueBird Aero Systems, société israélienne spécialisée dans les aéronefs sans pilote. Cette initiative mixte vise à produire des drones tant pour les besoins nationaux que pour l’exportation vers d’autres nations africaines. L’acquisition du drone chinois TB-001, surnommé « Scorpion à deux queues », marque une avancée supplémentaire dans cette stratégie de diversification des fournisseurs et de renforcement technologique.

Le royaume chérifien adopte une approche multi-sources pour bâtir sa flotte de drones. La livraison des Akıncı turcs représente un tournant majeur pour les capacités offensives marocaines. Ces appareils lourds, parmi les plus sophistiqués de leur catégorie, permettent des frappes de précision à longue distance.

Publicité

Désormais des drones chinois pour compléter l’arsenal

L’intégration récente du TB-001 chinois complète ce dispositif avec un véhicule de surveillance à longue endurance, reconnaissable à son empennage en H caractéristique. Cette configuration bimoteur lui confère une autonomie exceptionnelle pour les missions de renseignement et de surveillance frontalière.

Selon China News X, l’acquisition récente du « Scorpion à deux queues » renforce considérablement les capacités marocaines en matière de surveillance territoriale et de lutte antiterroriste. Sa capacité à opérer pendant de longues périodes offre aux Forces armées royales un avantage décisif pour la collecte de renseignements et la surveillance des zones frontalières sensibles.

Vers l’autonomie industrielle et l’influence régionale

L’établissement d’une unité de production BlueBird sur le sol marocain témoigne d’une ambition qui dépasse le simple renforcement militaire. Cette collaboration israélo-marocaine, fruit de la normalisation diplomatique entre les deux nations, permettra au royaume de devenir un producteur de technologies avancées plutôt qu’un simple importateur.

La création d’une base industrielle locale de drones positionne le Maroc comme potentiel fournisseur régional, particulièrement vers les marchés africains. Cette montée en puissance technologique modifie l’équilibre des forces au Maghreb, alors que le royaume dispose désormais de l’arsenal aérien sans pilote le plus diversifié et le plus avancé de la région. Les capacités accrues de surveillance frontalière et de projection de force contribuent à consolider la position du Maroc comme acteur sécuritaire dominant en Afrique du Nord.