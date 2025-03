Elections de 2026 au Bénin : Sacca Lafia échange avec la société civile

Photo :DR

Le mardi 18 mars 2025, Sacca Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), a reçu une délégation de la Plateforme électorale des organisations de la société civile (Peosc), dirigée par Léontine Idohou. L’échange a porté sur l’organisation des élections de 2026 et l’implication de la Peosc dans leur bon déroulement.

Léontine Idohou a mis l’accent sur la nécessité d’un scrutin transparent, crédible et apaisé, en soulignant l’importance d’une bonne préparation pour éviter des tensions liées aux élections couplées. Elle a salué les mesures déjà entreprises par la Céna et exprimé la volonté de la Peosc d’accompagner les autorités électorales et les acteurs politiques afin de garantir l’intégrité du processus.

Des défis à relever pour un processus électoral apaisé

Landry Ganyé, coordonnateur de la Peosc, a identifié trois principaux défis pour assurer la réussite des élections. Le premier concerne la gestion des élections couplées, qui regroupent les scrutins législatif et présidentiel. La Peosc entend mettre en place des actions pour limiter les risques de tensions liés à cette simultanéité.

Le second défi porte sur la prévention de la violence électorale, un enjeu récurrent dans les processus électoraux. À cet effet, la plateforme prévoit des campagnes de sensibilisation et un suivi rigoureux afin d’anticiper et d’éviter tout débordement. Enfin, la participation citoyenne représente le troisième défi. La Peosc souhaite encourager une implication active des électeurs pour renforcer la crédibilité des scrutins.

Pour y parvenir, plusieurs initiatives sont envisagées avant, pendant et après les élections. Parmi elles figurent la signature d’une charte de paix avec les partis politiques, l’organisation d’ateliers sur le suivi de la liste électorale informatisée et le déploiement d’observateurs dans les zones sensibles. Par ailleurs, des salles de situation électorale seront mises en place pour assurer un suivi en temps réel du déroulement du vote. Trois phases sont prévues : en janvier pour les élections législatives, en avril pour la présidentielle et en mai en cas de second tour.

Suivi post-électoral et engagement des élus

Au-delà du processus électoral, la Peosc prévoit également des actions pour le suivi des engagements des élus. Un outil de veille, baptisé « députomètre », sera mis en place afin d’évaluer l’implication des députés dans leurs responsabilités législatives. De même, les promesses de campagne du futur président seront scrutées afin d’assurer transparence et redevabilité.

Les priorités de la Céna pour les élections de 2026

Lors de cette rencontre, Sacca Lafia a évoqué les défis majeurs que doit relever la Céna. Parmi eux figurent l’adaptation aux réformes du Code électoral et la gestion de l’élection couplée. La Commission prévoit de simplifier les démarches pour les partis politiques grâce à des outils numériques destinés à éviter des rejets de candidatures pour dossier incomplet.

Un autre enjeu est la sensibilisation des électeurs sur les nouvelles modalités de vote, notamment l’usage d’urnes multiples. Des agents seront déployés sur le terrain, en particulier dans les grands centres urbains, pour orienter les électeurs et éviter toute confusion. L’amélioration de la liste électorale constitue également une priorité. Face aux anomalies constatées en 2023, la Céna collaborera avec l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) pour fiabiliser le registre électoral et prévenir les contestations.

Vers une collaboration renforcée

Sacca Lafia a réaffirmé l’engagement de la Céna à travailler en synergie avec la société civile et les autres parties prenantes du processus électoral. Il a encouragé la Peosc à poursuivre ses efforts en matière de sensibilisation et de veille pour garantir des élections transparentes et apaisées. Par ailleurs, la Commission prévoit de renforcer la communication avec les partis politiques et les citoyens à travers des rencontres régulières afin de clarifier les règles du jeu électoral et d’assurer un climat de sérénité jusqu’au scrutin.