Électricité au Maghreb : un acteur clé veut accroître ses ventes

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’Algérie mise sur l’exportation d’électricité pour dynamiser son économie

Avec une production excédentaire et une infrastructure énergétique robuste, l’Algérie entend transformer son surplus d’électricité en moteur de croissance économique. En exploitant ses capacités de production, le pays ambitionne de renforcer son influence énergétique sur le continent africain et d’étendre son réseau d’exportation au-delà des frontières régionales.

L’Algérie dispose d’une capacité installée de 24 000 MW, générant environ 70 TWh d’électricité par an. Parmi cette production, 10 TWh sont excédentaires, une ressource précieuse que les autorités veulent désormais valoriser à l’international. Jusqu’ici, les exportations d’électricité algérienne restent limitées, principalement en raison du manque d’interconnexions adaptées avec les pays voisins. Mais le gouvernement veut changer la donne en misant sur des investissements stratégiques pour améliorer les infrastructures de transport et de distribution d’énergie.

Publicité

L’un des axes majeurs de cette stratégie repose sur l’extension des interconnexions électriques vers plusieurs marchés à fort potentiel. L’Algérie envisage d’augmenter ses exportations vers la Tunisie et la Libye, tout en consolidant son rôle de fournisseur d’énergie pour l’Europe via l’Espagne et l’Italie. Ces ambitions s’inscrivent dans un contexte où la demande énergétique ne cesse de croître, notamment en Afrique, où plusieurs pays font face à des déficits chroniques en électricité.

L’exportation d’électricité ne se limite pas à un enjeu purement commercial. En diversifiant ses sources de revenus, l’Algérie cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures, qui représentent encore une part prépondérante de son économie. L’exportation d’énergie électrique permettrait aussi de consolider les relations diplomatiques et commerciales avec des partenaires stratégiques.

De plus, avec la transition énergétique mondiale, l’Algérie pourrait capitaliser sur ses efforts en matière de production d’énergie renouvelable, notamment solaire, pour proposer une électricité plus verte et compétitive sur les marchés internationaux. Toutefois, plusieurs obstacles doivent être surmontés avant que cette ambition ne devienne une réalité. La modernisation des infrastructures de transport d’électricité, l’établissement d’accords bilatéraux avec les pays importateurs et la mise en place d’un cadre réglementaire attractif pour les investisseurs étrangers sont autant de défis que l’Algérie devra relever pour s’imposer comme un acteur clé de l’exportation d’électricité.

En misant sur l’exportation de son électricité, l’Algérie cherche à se positionner comme un leader énergétique en Afrique et un fournisseur fiable pour l’Europe. Cette stratégie pourrait non seulement renforcer son économie, mais aussi accélérer son intégration dans un marché énergétique mondial en pleine mutation. Reste à voir comment le pays parviendra à transformer cette vision en opportunité concrète, dans un secteur où la concurrence et les exigences technologiques sont de plus en plus élevées.