Elon Musk: ce record dont il se serait bien passé

Les propriétaires de Tesla aux États-Unis se détournent de la marque à un rythme alarmant. En mars dernier, 21,9% des détenteurs ont échangé leur véhicule électrique contre un modèle concurrent, selon Edmunds. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux 13,2% de 2020 et 17,8% de 2023.

Cette tendance ne se limite pas à une simple fluctuation commerciale, mais révèle un changement profond dans la perception de cette marque autrefois emblématique, dont l’aura s’effrite malgré son rôle pionnier dans l’industrie automobile électrique. Cette désaffection coïncide avec l’évolution du parcours d’Elon Musk, qui a quitté la Silicon Valley pour Washington, où il dirige désormais le Department of Government Efficiency (DOGE) sous l’administration Trump.

Sa présence politique controversée semble directement affecter l’image de Tesla, provoquant des protestations devant les concessions, usines et bornes de recharge. Depuis janvier, l’action de l’entreprise a chuté de 42%, tandis que les incidents de vandalisme et d’incendies criminels se multiplient, créant un climat de tension autour de la marque.

L’effet boomerang de la stratégie Musk

Un signal particulièrement préoccupant montre que 24% des anciens clients Tesla reviennent vers des véhicules à combustion ou hybrides, un retour en arrière inédit dans le secteur. Cette tendance témoigne d’une crise de confiance profonde, accentuée par une baisse de 28% des recherches en ligne pour les modèles Tesla entre novembre 2024 et février 2025. L’enthousiasme initial pour la marque semble s’être mué en désintérêt manifeste.

Pendant ce temps, la concurrence progresse rapidement. Tesla a perdu 11% de parts de marché aux États-Unis en janvier dernier, tandis que Ford, Chevrolet et Volkswagen gagnent du terrain. Cette érosion s’accélère face à un public de plus en plus réticent à s’associer à la figure polarisante d’Elon Musk, dont l’image personnelle s’est progressivement confondue avec celle de l’entreprise.

La reconquête des concurrents

L’effondrement du récit qui avait fait le succès de Tesla ouvre la voie à des concurrents comme BYD, Hyundai et BMW. Ces marques séduisent désormais avec des arguments plus convaincants : tarifs compétitifs, innovations technologiques et image de marque plus consensuelle. Ce repositionnement stratégique semble fonctionner auprès d’une clientèle cherchant désormais à dissocier leur choix automobile de toute controverse politique.