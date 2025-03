Elon Musk: cette terrible prédiction qui ne va pas lui plaire

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Avant d’assumer des responsabilités politiques aux côtés du président Donald Trump pour son second mandat, Elon Musk avait placé Tesla au sommet du secteur automobile grâce à une stratégie axée sur l’innovation technique, la qualité de fabrication et un design avant-gardiste. En misant sur des avancées technologiques et une gestion rigoureuse de la production, l’entrepreneur a su transformer la marque en un repère incontournable, attirant tant les passionnés de technologie que les investisseurs en quête de produits durables et performants.

L’héritage innovant d’Elon Musk et l’ascension de Tesla

La trajectoire de Tesla repose sur une démarche d’excellence qui a permis à ses véhicules de conserver leurs performances malgré le temps qui passe. Cette durabilité, comparable à la longévité d’un appareil technologique haut de gamme, a contribué à asseoir la réputation de la firme. Le parcours initié par Musk a ainsi posé les fondations d’une entreprise qui, avant son engagement politique, faisait figure d’exemple en matière d’innovation et de rigueur industrielle.

La terrible prédiction et ses implications

Ross Gerber, investisseur de longue date, avait prédit dans une interview accordée à Business Insider une baisse pouvant atteindre 50 % de l’action Tesla en 2025. Suite à cette mise en garde, il a réduit significativement sa participation dans l’entreprise. Les marchés ont réagi par une chute notable, avec une diminution de 31 % enregistrée depuis ses propos, soulignant les difficultés de Tesla à justifier une valorisation élevée malgré la qualité reconnue de ses produits. Ce constat, renforcé par des perspectives de bénéfices incertaines, interroge la capacité de l’entreprise à réconcilier innovation technique et exigences financières dans un contexte de concurrence accrue.

Selon Business Insider, la baisse du bénéfice par action de 52% en 2024 à 2,04 dollars constitue un signal préoccupant pour l’avenir. Les analystes estiment que l’entreprise devrait gagner 2,75 dollars par action en 2025 et 3,65 dollars en 2026, mais ces prévisions semblent de plus en plus fragiles face à l’incertitude économique et au déclin des ventes mondiales. Pour que l’action remonte à 250 dollars, Gerber estime que les bénéfices devraient atteindre 5 dollars par action, un objectif qu’il juge impossible à atteindre: « Ils n’ont aucun chemin vers cela« , a-t-il affirmé.

Les positions politiques et les défis du marché

La solidité technique des modèles Tesla, qui rend les véhicules d’occasion presque équivalents aux versions récentes, crée un paradoxe sur le marché et limite l’intérêt des consommateurs à renouveler leur investissement. Parallèlement, les prises de position de Musk, notamment un geste controversé avant l’inauguration présidentielle de Trump, ont alimenté un climat de scepticisme parmi certains investisseurs. Ses déclarations sur plusieurs sujets notamment la guerre en Ukraine et les taxes de Trump n’ont en rien arrangé la situation. En multipliant ses interventions sur divers projets tels que DOGE, SpaceX, xAI et X, l’entrepreneur expose la marque à des critiques sur la cohérence de sa stratégie. Ces éléments, conjugués à une communication jugée parfois décalée, accentuent les interrogations sur l’impact de ces orientations politiques sur la valorisation et la confiance des marchés.

La situation de Tesla témoigne de la complexité d’un modèle économique alliant prouesse technologique et enjeux de communication politique. Entre héritage d’excellence et défis d’une valorisation surévaluée, la firme doit désormais naviguer prudemment pour restaurer la confiance des investisseurs et des consommateurs dans un marché en constante évolution. Avec une action qui se négocie à 65 fois les bénéfices prévisionnels, soit plus du triple de la valorisation du S&P 500, Gerber ne voit aucun scénario de redressement à court terme. Comme il l’a souligné à Business Insider: « Ce serait la chose la moins surprenante dans mon livre que vous puissiez imaginer » de voir l’action continuer à baisser en 2025.