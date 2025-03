Elon Musk: dégringolade spectaculaire pour un de ses fleurons

Tesla traverse une période particulièrement difficile sur les marchés financiers. L’action du pionnier des véhicules électriques a subi une chute vertigineuse de 15,43% à la Bourse de New York, terminant à 222,15 dollars lors d’une séance qualifiée comme la pire depuis 2020.

Cette dégringolade spectaculaire a effacé 130 milliards de dollars de capitalisation boursière, divisant par deux la valorisation de l’entreprise depuis décembre 2024, pour atteindre environ 700 milliards de dollars. Ce plongeon s’inscrit dans un contexte plus large de baisse généralisée à Wall Street, alimentée par des inquiétudes croissantes concernant l’état de l’économie américaine.

L’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a chuté de 4%, entraînant dans son sillage les géants du secteur tech :

Meta (-4,42%),

Microsoft (-3,34%),

Alphabet (-4,41%),

Apple (-4,85%),

Amazon (-2,36%),

Nvidia (-5,07%).

Mais Tesla fait face à des défis spécifiques qui amplifient sa vulnérabilité sur les marchés.

Un effondrement des ventes sur les marchés clés

Les performances commerciales de Tesla sont particulièrement préoccupantes. En Chine, marché crucial pour le constructeur, les ventes ont chuté de 49% en février par rapport à l’année précédente, avec seulement 30.688 véhicules vendus, et ce malgré une forte augmentation (+82%) des ventes de véhicules « à énergie nouvelle » dans le pays.

La situation en Europe n’est guère plus reluisante, avec des ventes divisées par deux en début d’année, alors même que les immatriculations de véhicules électriques ont progressé de 34% sur un an. En France, Tesla a enregistré une baisse de 26% de ses ventes sur un an, avec 2.395 véhicules immatriculés en février. Le Royaume-Uni fait figure d’exception, avec une croissance des ventes de près de 21% en février.

Les défis stratégiques et la concurrence

Les prises de position politiques d’Elon Musk constituent un autre facteur de risque pour l’entreprise. Son soutien affiché à Donald Trump et à l’extrême droite européenne a refroidi certains acheteurs potentiels. Des appels au boycott de la marque ont d’ailleurs été lancés ces dernières semaines. Par ailleurs, Tesla doit désormais affronter une concurrence accrue, avec l’arrivée sur le marché d’une multitude de modèles électriques proposés par ses rivaux, chinois notamment, notamment de la part de BYD, son principal concurrent.