Elon Musk : furieux, il avertit la France

Le milliardaire américain Elon Musk n’a pas tardé à réagir à la condamnation de Marine Le Pen à cinq ans d’inéligibilité. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), le patron de Tesla et SpaceX a dénoncé ce qu’il considère comme un « abus du système judiciaire », avertissant que cette décision pourrait entraîner un « retour de bâton ». Une déclaration qui alimente encore davantage le débat autour des conséquences politiques de cette affaire en France.

Très actif sur les questions de liberté d’expression et de gouvernance, Elon Musk s’est indigné de la condamnation de la cheffe de file du Rassemblement national. Selon lui, cette décision de justice risque de nuire à la démocratie. Cette sortie s’inscrit dans la lignée des critiques que Musk adresse régulièrement aux autorités judiciaires et politiques, non seulement en France mais aussi aux États-Unis et ailleurs. Il s’interroge notamment sur la légitimité d’une sanction qui, selon lui, prive une candidate majeure de la possibilité de concourir à la présidentielle de 2027, faussant ainsi le jeu démocratique.

Si Elon Musk ne s’est jamais affiché comme un soutien direct de Marine Le Pen, ses propos résonnent comme une défense implicite de la figure de l’extrême droite française. Il ne s’agit pas d’une première pour le magnat de la tech, qui a déjà critiqué ce qu’il perçoit comme une censure politique en Europe et aux États-Unis.

Ses déclarations interviennent alors que Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens, voit son avenir politique sérieusement compromis. Cette sanction judiciaire, qui frappe également plusieurs autres membres du Rassemblement national, pourrait redistribuer les cartes en vue de l’élection présidentielle. La réaction de Musk illustre aussi une tendance croissante. Il s’agit de la manière dont des figures influentes du monde économique et technologique interviennent de plus en plus dans le débat politique. Ses prises de position sur des affaires judiciaires et électorales, notamment aux États-Unis, témoignent d’un activisme assumé qui ne laisse personne indifférent.