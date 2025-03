Elon Musk: la guerre est déclarée avec un célèbre milliardaire

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

En Espagne, un affrontement spectaculaire oppose deux titans de l’industrie mondiale. Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla et SpaceX, et Amancio Ortega, le cerveau de l’empire Zara et d’Inditex, se livrent une lutte sans merci. Au cœur de cette rivalité : un terrain industriel de 1,5 million de mètres carrés situé à Cheste, près de Valence.

Sa position stratégique, avec un accès direct au port de Valence et une liaison ferroviaire vers Madrid, en fait un enjeu majeur pour les deux milliardaires. D’un côté, Elon Musk, avec une fortune colossale de 322 milliards de dollars, voit dans ce site une chance unique d’étendre son influence en Europe.

De l’autre, Amancio Ortega, pesant 114 milliards, mise sur ce terrain pour optimiser son réseau logistique. Si le patron américain semble favorisé par sa puissance financière, son adversaire espagnol compte bien tirer parti de sa connaissance du terrain et de son poids local pour renverser la vapeur.

Une bataille aux enjeux colossaux

Pour Musk, l’objectif est clair : construire une gigafactory de pointe dédiée à la production de batteries pour véhicules électriques, un investissement estimé à 5 milliards de dollars. Ce projet renforcerait la présence de Tesla sur le vieux continent. Ortega, quant à lui, envisage une plateforme logistique révolutionnaire, capable d’accélérer la distribution de ses marques à travers l’Europe, consolidant ainsi son empire textile.

Les autorités locales observent ce duel avec intérêt. Elles savent que l’arrivée de l’un ou l’autre de ces géants promet des retombées économiques majeures. Entre les milliards de Musk et l’influence d’Ortega, le choix ne se limitera pas à une question d’argent.

Un symbole des temps modernes

Les engagements en termes d’emplois, d’écologie et de développement régional seront décisifs. Ce choc des titans reflète une tendance globale : l’essor des fortunes technologiques face aux empires industriels classiques. Alors que les négociations se poursuivent en coulisses, l’avenir industriel de cette région espagnole reste en suspens, prêt à être transformé par le vainqueur de cette lutte épique.