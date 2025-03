Énergie au Maghreb : une centrale de 200 MW bientôt construite

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans son engagement pour les énergies renouvelables avec le lancement d’un projet ambitieux dans la région minière de Gara Djebilet. Une centrale solaire de 200 mégawatts y est en cours de construction, marquant une avancée stratégique pour le pays dans sa transition énergétique. Cette installation, s’étendant sur plus de 400 hectares, constitue un élément clé du plan national visant à renforcer l’indépendance énergétique et à valoriser les ressources solaires abondantes du Sahara algérien.

Située entre la ville de Tindouf et l’importante mine de fer de Gara Djebilet, cette centrale solaire ne se contente pas d’être une prouesse technologique. Elle répond aussi à des besoins industriels majeurs. En fournissant une énergie propre et durable, elle soutiendra le développement de l’exploitation du fer, une ressource essentielle pour l’industrie sidérurgique algérienne.

L’Algérie, qui ambitionne de diversifier son mix énergétique dominé par les hydrocarbures, mise ainsi sur l’énergie solaire pour répondre à la demande croissante d’électricité tout en réduisant son empreinte carbone. Avec un ensoleillement exceptionnel, estimé à plus de 3 000 heures par an dans certaines régions du Sahara, le pays possède un potentiel considérable pour devenir un leader africain du solaire. Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de développement des énergies renouvelables en Algérie. Les autorités ont déjà annoncé leur intention d’augmenter la capacité solaire installée dans le pays à travers plusieurs initiatives qui prévoient la mise en service progressive de centrales photovoltaïques à travers le territoire national.

L’implantation de cette centrale à Gara Djebilet s’explique par la volonté du gouvernement de lier production énergétique et développement industriel. En fournissant directement de l’électricité à la mine de fer, elle permettra de réduire la dépendance aux énergies fossiles, d’optimiser les coûts d’exploitation et d’améliorer la compétitivité du secteur minier. Le pays maghrébin se positionne progressivement comme un acteur clé du solaire en Afrique du Nord. Outre la production nationale, le pays explore également des opportunités d’exportation d’électricité vers l’Europe et les pays voisins. Le potentiel de coopération avec des partenaires étrangers, notamment dans le cadre de projets intercontinentaux de transport d’énergie verte, représente une perspective stratégique pour les années à venir.