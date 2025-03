Elon Musk: pourquoi la Russie veut un deal avec lui

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Milliardaire visionnaire, Elon Musk s’est imposé comme l’un des entrepreneurs les plus influents de notre époque. À la tête de Tesla, il a révolutionné l’industrie automobile avec ses véhicules électriques. Avec SpaceX, il a transformé le secteur spatial en développant des fusées réutilisables et en ravitaillant la Station spatiale internationale. Son projet Starlink a déployé des milliers de satellites pour fournir internet partout sur Terre. Ses ambitions les plus audacieuses concernent la colonisation de Mars, qu’il considère comme essentielle pour assurer l’avenir de l’humanité. Neuralink et The Boring Company complètent son empire, visant respectivement à connecter le cerveau humain aux ordinateurs et à créer des tunnels révolutionnaires pour décongestionner les villes.

Moscou tend la main au patron de SpaceX

Même si les relations se rechauffent avec Trump, les liens entre la Russie et les États-Unis traversent une période glaciale depuis quelques années. cela n’empêche pas Moscou de manifester un intérêt marqué pour une collaboration avec Elon Musk. Kirill Dmitriev, émissaire du président Vladimir Poutine chargé de la coopération économique et des investissements internationaux, a récemment fait une déclaration étonnante : « Je pense qu’il y aura sans aucun doute une discussion avec Musk dans un avenir proche ».

Cette annonce inattendue survient alors que la Russie semble privilégier habituellement ses partenariats avec la Chine plutôt qu’avec les États-Unis, notamment dans le domaine spatial. Le négociateur russe a particulièrement salué les efforts de l’entrepreneur pour « repousser les limites des capacités humaines », faisant spécifiquement allusion aux projets d’exploration martienne.

Une stratégie de redynamisation du secteur spatial russe

L’intérêt de la Russie pour une collaboration avec le fondateur de SpaceX ne relève pas du hasard. Cette main tendue s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à revitaliser le secteur spatial et énergétique du pays.

Le potentiel partenariat avec Elon Musk fait partie des initiatives russes pour renforcer Roscosmos, l’agence spatiale nationale dont le prestige a diminué ces dernières années face à la concurrence américaine et chinoise. Parallèlement, le Kremlin souhaite développer Rosatom, l’entreprise publique spécialisée dans le domaine de l’énergie nucléaire, secteur où la Russie conserve une expertise mondialement reconnue.

Si cette collaboration venait à se concrétiser, elle marquerait un tournant significatif dans les relations techno-scientifiques entre Moscou et Washington. Toutefois, les observateurs restent prudents quant aux perspectives réelles de ce rapprochement, considérant le contexte géopolitique actuel et l’alignement traditionnel de la Russie avec la Chine dans le domaine spatial.