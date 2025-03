Elon Musk risque de perdre une position privilégiée, ce qu’il en est

Elon Musk (Getty Images)

Sur X (ex-Twitter), Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique, s’est prononcé en faveur de l’exclusion d’Elon Musk de la Royal Society, prestigieuse académie scientifique britannique. Le milliardaire a réagi vivement, qualifiant les propos du chercheur d’ »ignorants et cruels« . Cette polémique s’inscrit dans un contexte plus large de contestation au sein de l’institution.

En février dernier, plus de 2.400 universitaires ont signé une lettre ouverte demandant la révocation du statut de membre honorifique d’Elon Musk. Ils l’accusent d’entraver la recherche scientifique en minimisant le changement climatique, en attaquant ses pairs et en relayant diverses théories du complot. Face à ces critiques, le débat sur son maintien au sein de la Royal Society s’intensifie.

Un appel à l’exclusion de Musk

Geoffrey Hinton, membre de la Royal Society depuis 1998, a pris position en faveur de cette demande. Il a déclaré sur X qu’il estimait que la Royal Society britannique devait enfin prendre des mesures contre le milliardaire américain, estimant que ce dernier devait en être exclu, notamment àc ause des dégâts qu’il cause à la science.

La réponse de Musk ne s’est pas fait attendre. Il a qualifié ceux qui accordent de l’importance aux distinctions académiques de lâches et peu sûrs d’eux-mêmes. Il a ajouté : « L’histoire est la véritable juge, toujours et à jamais. » Tout en défendant sa position, il a demandé à Hinton de préciser les actions qu’il juge problématiques, affirmant reconnaître et corriger ses erreurs lorsque nécessaire.

Une contestation grandissante

Geoffrey Hinton n’est pas la seule personne à remettre en cause la présence d’Elon Musk au sein de la Royal Society britannique. Fin 2024, deux membres de l’académie ont démissionné en signe de protestation, un fait inédit en 150 ans. Cette vague de contestation témoigne d’un malaise croissant parmi la communauté scientifique face aux prises de position et aux actions controversées du patron de Tesla et de X.