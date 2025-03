Elon Musk: sa bévue qu’il a rapidement regrettée

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

La réputation du multimilliardaire Elon Musk ne s’améliore pas. Depuis qu’il a pris le contrôle du réseau social X et s’est rapproché politiquement de Donald Trump, Musk est sous les feux des projecteurs médiatiques. De son salut controversé lors de l’investiture présidentielle à ses ingérences dans la politique européenne, en passant par ses tweets provocateurs, le propriétaire de Tesla et SpaceX multiplie les polémiques, désormais scrutées de près.

La dernière controverse en date concerne un simple retweet qui aurait pu passer inaperçu s’il n’était pas suivi par 220 millions de personnes. Repéré par le New York Times ce vendredi 14 mars, ce partage concernait trois des plus grands dictateurs du XXe siècle. Le message affirmait que « Staline, Mao et Hitler n’ont pas assassiné des millions de personnes », suggérant que les véritables responsables des massacres étaient les « fonctionnaires qui travaillaient pour eux« . Bien que rapidement supprimé, ce retweet a déclenché un torrent de critiques.

Nouvelle charge (indirecte) contre les fonctionnaires

Cette nouvelle sortie provocatrice met en lumière la tendance de l’homme le plus riche du monde à jouer avec des opinions controversées et des idées politiques pour susciter des réactions. Une pratique qu’Elon Musk a plusieurs fois utilisée depuis sa nomination par Donald Trump au sein du « Doge« , le département de l’Efficacité gouvernementale mis en place pour le second mandat présidentiel.

Il est difficile de ne pas voir dans ce retweet un lien avec sa lutte contre les fonctionnaires de Washington, qu’il attaque à travers d’importantes coupes budgétaires entraînant des licenciements massifs. Se sentant visé, le président de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités a répondu dans un communiqué : « Les fonctionnaires américains ne sont pas, comme le prétend l’homme le plus riche du monde, des meurtriers génocidaires« .

La justice exige plus de transparence

À propos de la guerre d’Elon Musk contre les fonctionnaires, un juge fédéral américain a sommé lundi sa commission pour l’efficacité gouvernementale de rendre rapidement ses dossiers publics. Le magistrat a estimé que cette commission agissait jusqu’ici dans une « confidentialité inhabituelle« , alors que son action entre pourtant dans le périmètre de la loi d’accès à l’information aux États-Unis.