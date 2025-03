Elon Musk sort de ses gonds après un nouveau coup dur

Apu Gomes

Un site internet controversé, Dogequest, a récemment publié ce qui semble être les données personnelles de propriétaires de Tesla aux États-Unis. Cette initiative survient dans un contexte de contestation croissante contre Elon Musk, suite à sa nomination par Donald Trump à la tête de la commission pour l’efficacité gouvernementale (DOGE).

Le site affiche sur une carte interactive les noms, adresses et numéros de téléphone des conducteurs de Tesla, soulevant de sérieuses préoccupations quant à la protection des données personnelles et à l’incitation potentielle au vandalisme. La tension autour d’Elon Musk s’est intensifiée depuis qu’il a entrepris le démantèlement de plusieurs agences gouvernementales jugées « inutiles« , entraînant le licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux.

Cette politique a provoqué une vague de protestations visant particulièrement Tesla, avec des appels au boycott et des manifestations devant les concessions. Ces actions ont eu un impact tangible sur les ventes de véhicules neufs et ont fait chuter les prix des Tesla d’occasion.

Une escalade inquiétante des actes de violence

Le mouvement de contestation a pris une tournure alarmante avec la multiplication d’incidents violents. Dans la nuit du 17 au 18 mars, plusieurs Tesla ont été incendiées et criblées de balles sur le parking d’un garage de Las Vegas, où le mot « Resist » a été tagué. La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a fermement condamné ces actes, les qualifiant de « terrorisme intérieur » et promettant des poursuites rigoureuses contre les auteurs et financeurs de ces crimes.

Dans ce climat tendu, Dogequest attise les inquiétudes avec ses fonctionnalités controversées. Le site utilise notamment des curseurs représentant des cocktails Molotov pour localiser les véhicules Tesla, ce qui est perçu comme une incitation à la violence. Les opérateurs du site affirment que les propriétaires peuvent faire supprimer leurs informations uniquement s’ils fournissent une preuve de vente de leur véhicule, une condition jugée coercitive.

Enquête et réactions officielles

Face à cette situation, Elon Musk a dénoncé sur X ce qu’il considère comme du « terrorisme intérieur extrême« . Le FBI et des experts en cybersécurité travaillent actuellement à identifier la source de la fuite de données et à déterminer les actions légales possibles contre les exploitants du site, dont la menace pourrait s’étendre au-delà des simples propriétaires de Tesla.