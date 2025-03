Elon Musk sort l’artillerie lourde contre ses détracteurs

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Dans un contexte de multiplication des actes de dégradation visant ses véhicules, Tesla met au point des solutions de sécurité innovantes. La marque californienne a discrètement intégré une nouvelle fonctionnalité au mode sentinelle (Sentry Mode) de son Cybertruck, répondant ainsi à une recrudescence de vandalisme qui menace ses véhicules sur le territoire américain.

Jusqu’à présent, ce dispositif permettait déjà d’enregistrer les comportements suspects grâce aux caméras externes, de déclencher une alarme, de faire clignoter les phares et d’envoyer des notifications à distance via l’application mobile. Tesla franchit désormais un nouveau cap en proposant une méthode de dissuasion particulièrement originale.

Une stratégie de contre-attaque technologique

Le constructeur prévoit d’équiper le Cybertruck d’une fonctionnalité sonore dissuasive : en cas de menace détectée, le véhicule sera capable de diffuser de la musique à volume maximal pour faire fuir les potentiels vandales. Les puissants haut-parleurs extérieurs du véhicule pourraient être mis à contribution, bien que Tesla n’ait pas encore précisé les détails techniques précis de ce nouveau système.

Cette mise à jour intervient dans un contexte de tensions croissantes, où la sécurité des véhicules Tesla fait l’objet d’une attention particulière. Elon Musk a récemment ordonné l’activation du mode sentinelle dans tous les magasins de la marque suite à plusieurs incidents, tandis que certains actes de vandalisme ont même été qualifiés de « terrorisme » par le président américain.

Un défi de sécurité et d’image

La démarche de Tesla s’inscrit dans une période sensible pour le constructeur, qui traverse des défis de production et fait face à des rappels massifs de véhicules. En développant cette nouvelle fonctionnalité, l’entreprise cherche à rassurer ses clients et à protéger activement ses véhicules contre les actes de malveillance, tout en maintenant son image d’innovateur technologique.