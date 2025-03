Elon Musk: Trump dément fermement une information divulguée dans la presse

Photo : NASA/Bill Ingalls

Elon Musk figure parmi les personnalités les plus influentes du monde des affaires et de la technologie. À la tête de plusieurs entreprises majeures, il s’est imposé comme un acteur clé dans le paysage économique et politique. Son rôle au sein de la nouvelle administration américaine lui confère une place stratégique dans la mise en œuvre des réformes en cours. Récemment, des informations relayées par la presse ont fait état d’un différend entre le milliardaire et un membre du gouvernement. Donald Trump a toutefois rapidement pris la parole pour réfuter ces allégations.

Interrogé vendredi sur un article du New York Times rapportant une altercation entre Elon Musk et le secrétaire d’État Marco Rubio, le président américain a rejeté cette version des faits. « Il n’y a pas eu d’affrontement. J’étais là », a-t-il affirmé, insistant sur le fait que les deux hommes entretiennent d’excellentes relations. Selon lui, aucune tension n’a marqué la réunion du conseil des ministres au cours de laquelle cet échange aurait eu lieu.

D’après le New York Times, Elon Musk aurait reproché au chef de la diplomatie de ne pas avoir encore procédé aux licenciements attendus dans le cadre de la réduction des effectifs de l’administration fédérale. En réponse, Marco Rubio aurait souligné que de nombreux fonctionnaires avaient déjà quitté leurs postes de leur propre initiative, avant d’ironiquement suggérer de les réembaucher pour pouvoir les licencier à nouveau de manière plus marquante.

Le quotidien américain mentionne également une autre altercation impliquant Elon Musk et le ministre des Transports, Sean Duffy. Ce dernier aurait critiqué la volonté présumée du dirigeant de Tesla et SpaceX de se séparer de contrôleurs aériens. Musk aurait alors rejeté ces accusations en les qualifiant de « mensonges ». Face à cette situation, Donald Trump serait intervenu en suggérant que les recrutements dans ce domaine soient réalisés au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT) afin de garantir un haut niveau de compétence.

Malgré ces affirmations du New York Times, Donald Trump persiste à minimiser ces tensions et à souligner la coopération entre les différents membres de son administration. Si le rôle central d’Elon Musk dans la restructuration gouvernementale continue de susciter des débats, la Maison-Blanche s’attache à projeter une image d’harmonie et d’efficacité.