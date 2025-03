Elon Musk : une autre mauvaise nouvelle venue d’Europe

L’entrepreneur devenu conseiller présidentiel affronte de nouveaux défis commerciaux sur le continent européen. Depuis qu’il a rejoint l’administration Trump, Elon Musk suscite des réactions mitigées parmi les consommateurs. Ses déclarations politiques tranchées et son omniprésence médiatique provoquent un rejet croissant chez certains acheteurs européens. Cette tendance se traduit aujourd’hui par des chiffres de vente en déclin pour ses véhicules électriques, créant une brèche dans laquelle s’engouffrent désormais ses concurrents.

Un rival scandinave attire les clients mécontents

Le fabricant suédois Polestar a dévoilé fin février une campagne commerciale ciblant explicitement les propriétaires Tesla. L’opération, nommée « Tesla Conquest« , propose une réduction de 5 000 dollars aux détenteurs d’un véhicule de la marque américaine souhaitant acquérir un modèle Polestar 3. L’astuce commerciale va plus loin en ajoutant un forfait de leasing privilégié comprenant couverture d’assurance, services d’entretien et réparations. L’accessibilité de cette promotion constitue son atout majeur : aucune obligation de revendre sa Tesla n’est imposée – présenter un document attestant la possession du véhicule suffit. Le responsable commercial de Polestar a partagé son enthousiasme face aux résultats exceptionnels générés par cette initiative, évoquant un afflux remarquable de nouvelles commandes.

Un recul préoccupant des immatriculations

Cette manœuvre marketing survient à point nommé pour exploiter la vulnérabilité actuelle de Tesla sur le marché européen. Les données publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles révèlent une dégringolade alarmante : les immatriculations mensuelles ont dégringolé de 15 000 unités en janvier 2024 à moins de 7 600 véhicules un an plus tard. Cette diminution brutale de moitié interpelle les analystes du secteur. Bien que l’établissement d’un lien direct entre les opinions politiques du PDG et ce repli commercial demeure complexe, nombreux sont ceux qui perçoivent une corrélation entre l’engagement politique prononcé d‘Elon Musk et la désaffection grandissante des acheteurs européens.

La démarche de Polestar illustre parfaitement comment les concurrents exploitent cette fragilité nouvelle. En transformant le malaise ressenti par certains propriétaires en argument commercial, le constructeur scandinave tente de séduire une clientèle premium en quête d’alternatives dans l’univers des véhicules électriques haut de gamme.