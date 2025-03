Elon Musk: une bouée de sauvetage venue d’Asie

Mukesh Ambani. (File Photo)

Alors que l’empire du milliardaire Elon Musk traverse une période tumultueuse en Occident, une alliance stratégique se dessine à l’horizon indien. Le fondateur de Tesla et SpaceX fait face à des vents contraires sans précédent aux États-Unis et en Europe, où des mouvements de boycott prennent de l’ampleur. Ces contestations, alimentées par les prises de position politiques controversées de l’entrepreneur et son soutien affiché à l’administration Trump, ont entraîné une baisse significative des ventes de Tesla sur plusieurs marchés européens, notamment suite à des manifestations comme celle observée à Lisbonne. Pendant que l’Occident lui tourne le dos, Musk semble avoir trouvé en Asie un nouveau souffle pour ses ambitions spatiales.

Les géants indiens tendent la main à Starlink

L’avenir de Starlink, le service internet par satellite de SpaceX, prend une tournure inattendue avec l’annonce de partenariats majeurs en Inde. Les deux plus importants conglomérats de télécommunications du sous-continent, Bharti Airtel et Jio Platforms, ont officialisé leur collaboration avec l’entreprise d’Elon Musk. Ces accords historiques visent à déployer les services Starlink dans le pays le plus peuplé du monde, avec une attention particulière portée aux régions isolées.

Gopal Vittal, directeur général de Bharti Airtel, a souligné l’importance de cette alliance pour l’accès universel à internet : « Cette collaboration renforce notre capacité à fournir un haut débit de classe mondiale, y compris dans les régions les plus isolées de l’Inde. » De son côté, Matthew Oommen, PDG de Reliance Jio, a mis en avant l’aspect technologique de ce rapprochement : « En intégrant Starlink à l’écosystème haut débit de Jio, nous étendons notre couverture tout en renforçant la fiabilité et l’accessibilité d’Internet à l’ère de l’IA. »

Une stratégie de diversification face aux turbulences occidentales

Cette percée sur le marché indien représente bien plus qu’une simple expansion commerciale pour Elon Musk. Elle apparaît comme une manœuvre calculée pour compenser les difficultés rencontrées en Occident. Les milliardaires indiens Mukesh Ambani et Sunil Mittal offrent ainsi à Starlink une opportunité inédite d’étendre son influence dans un marché en pleine croissance numérique.

Ces partenariats, bien que soumis à l’obtention des autorisations nécessaires par SpaceX pour commercialiser Starlink en Inde, constituent un tournant stratégique pour l’entreprise. Pour les opérateurs indiens, l’intégration de Starlink promet d’enrichir leurs offres existantes et garantir « un accès à un haut débit fiable et abordable » à leurs clients, selon les termes employés par les dirigeants des deux groupes.

Alors que les réseaux sociaux et la presse internationale continuent d’alimenter le débat sur l’impact des prises de position d’Elon Musk sur ses entreprises, cette alliance indo-américaine pourrait redessiner l’avenir de la connectivité mondiale et offrir au controversé entrepreneur un nouveau territoire d’expansion loin des tumultes occidentaux.