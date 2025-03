Elon Musk: une douche froide à venir ?

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Pour l’homme le plus riche du monde, atteindre Mars représente bien plus qu’une simple ambition – c’est une véritable obsession. Elon Musk prévoit d’envoyer sa méga-fusée Starship vers la planète rouge dès l’année prochaine, malgré les problèmes techniques révélés lors des récents essais comme l’IFT8.

Selon Marie-Ange Sanguy, rédactrice en cheffe du magazine Espace & Exploration, si un voyage vers Mars sans équipage humain pourrait être envisageable, les missions habitées semblent encore lointaines. Le défi majeur concerne le ravitaillement orbital du vaisseau.

Une fois en orbite, le Starship se retrouve avec des réservoirs vides nécessitant environ dix rotations pour être remplis à nouveau avant de pouvoir poursuivre vers Mars. Face à ces obstacles, Musk envisage d’abord l’envoi d’un robot humanoïde avant de programmer des missions habitées pour 2029 ou 2031.

Des défis colossaux à surmonter

Le trajet vers Mars présente de nombreuses complications logistiques et techniques. La protection contre les radiations et l’approvisionnement pour un voyage de six mois représentent des tonnages considérables. La spécialiste s’interroge également sur les étapes suivant l’atterrissage et les possibilités de retour. Malgré ces obstacles, elle reconnaît les progrès remarquables de SpaceX, notamment la récupération d’un premier étage de Starship, accomplissement jugé impossible quelques années auparavant.

La planète rouge demeure au cœur des préoccupations de Musk qui ambitionne de transformer l’humanité en une espèce multiplanétaire. Son projet : établir une véritable civilisation martienne. Un objectif que l’experte considère comme irréalisable dans les conditions actuelles, puisque la vie sur Mars impliquerait de s’abriter sous terre pour se protéger des radiations, en l’absence d’atmosphère protectrice comparable à celle de la Terre.

Un coût astronomique et des ambitions politiques

Pour financer cette entreprise colossale, le patron de SpaceX exploiterait sa position au sein du gouvernement Trump. La rédactrice en cheffe du magazine Espace & Exploration s’inquiète des coupes budgétaires imposées à la NASA, suspectant que Musk cherche à réorienter ces fonds vers ses propres projets. Mais pour ce visionnaire qui ne reconnaît aucune limite, ces obstacles ne semblent pas insurmontables, même si la réalité scientifique suggère le contraire.