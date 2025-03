Emplois au Maghreb: le secteur public principal fournisseur dans ce pays

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

L’Office national des statistiques (ONS) a récemment publié un rapport révélateur sur l’évolution du marché de l’emploi entre mai 2019 et octobre 2024. Les données mettent en évidence une dynamique surprenante où le secteur public s’impose comme le principal moteur de la création d’emplois, dépassant significativement le secteur privé.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le secteur public a enregistré une croissance de 406 000 nouveaux postes, portant ses effectifs de 4 267 000 à 4 673 000, tandis que le secteur privé a généré 369 000 emplois, passant de 7 014 000 à 7 382 000 emplois. Une différence assez énorme donc, qui démontre là toute l’attraction d’un secteur public en pleine restructuration en Algérie.

Les mutations du paysage économique

La stratégie gouvernementale semble privilégier clairement le secteur public. Dans des domaines comme la construction, les grands projets sont désormais presque exclusivement confiés à des entreprises publiques, marginalisant progressivement les acteurs privés. Cette approche soulève des interrogations légitimes sur la capacité d’innovation et l’efficacité économique.

Le commerce extérieur reflète également cette tendance, avec des réglementations de plus en plus restrictives qui poussent les opérateurs privés hors de certains marchés stratégiques, notamment pour des produits essentiels comme le blé, l’orge et diverses denrées. Malgré la création de 775 000 emplois sur cinq ans, un chiffre qui pourrait sembler encourageant, la persistance du chômage demeure préoccupante.

Quelles perspectives pour l’Algérie ?

L’augmentation des emplois ne se traduit pas mécaniquement par une réduction significative du chômage, révélant les limites des politiques actuelles de création d’emplois. L’orientation vers un renforcement du secteur public, conjuguée à un certain rejet des initiatives privées, pourrait compromettre à terme la dynamique économique nécessaire à un développement durable. Il apparaît crucial d’adopter une approche plus équilibrée, permettant simultanément la création d’emplois et l’épanouissement des initiatives privées.