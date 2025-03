Energie au Maghreb: abandon d’un projet avec un voisin

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Au Maghreb, les initiatives visant à renforcer les infrastructures énergétiques se sont multipliées ces dernières années, avec pour objectif d’améliorer l’intégration régionale et de répondre à la demande croissante en électricité. Toutefois, certains projets, bien que prometteurs, rencontrent des obstacles majeurs et finissent par être abandonnés. C’est notamment le cas de l’interconnexion électrique directe entre l’Algérie et la Libye, initialement prévue via la zone frontalière de Ghadamès, mais finalement écartée par Sonelgaz au profit d’une alternative jugée plus viable.

Le groupe énergétique algérien a renoncé à cette ligne directe après que l’étude de faisabilité, menée en collaboration avec les autorités libyennes, a mis en évidence des défis techniques et économiques significatifs. Parmi les principales difficultés relevées figurent la distance entre les centres de consommation, la complexité du tracé et la rentabilité insuffisante du projet. Conscient de ces contraintes, Sonelgaz a décidé de réorienter sa stratégie vers un projet d’interconnexion tripartite impliquant l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

Cette nouvelle approche repose sur la création d’un corridor électrique reliant les trois pays d’Afrique du Nord. Un mémorandum d’entente est en préparation et devrait être signé prochainement lors d’une réunion entre les responsables des sociétés électriques concernées. Une fois l’accord finalisé, une nouvelle étude de faisabilité sera lancée afin d’évaluer les aspects techniques et financiers de cette interconnexion régionale.

Sonelgaz n’a pas attendu la concrétisation de ce projet pour poser les bases de son expansion vers la Libye. Depuis plusieurs années, l’entreprise travaille au renforcement de ses infrastructures de transport d’électricité vers la Tunisie, qui constitue un maillon essentiel du futur corridor. Actuellement, plus de 500 MW transitent chaque année entre les deux pays, ce qui témoigne du potentiel de cette collaboration énergétique.

L’abandon de la liaison directe avec la Libye ne signifie donc pas un repli stratégique, mais plutôt une réorientation vers une vision plus large et intégrée du marché régional de l’électricité. En multipliant les efforts pour consolider ses exportations et élargir son portefeuille de clients, Sonelgaz cherche à s’imposer comme un acteur incontournable de l’énergie en Afrique du Nord. La mise en place de cette nouvelle interconnexion pourrait non seulement faciliter l’approvisionnement de la Libye, mais également ouvrir la voie à une intégration énergétique plus poussée avec l’Europe, où l’électricité algérienne suscite un intérêt croissant.