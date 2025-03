Examen du CQP au Bénin : 2 490 candidats se présentent pour 18 métiers

Photo : Pr Bénin

Le lundi 24 mars 2025, l’examen du Certificat de qualification professionnelle (Cqp) a débuté sur l’ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement officiel a été effectuée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance au lycée technique Coulibaly de Cotonou.

Moment crucial pour les futurs professionnels certifiés par l’État qui s’apprêtent à valider leurs compétences et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, l’examen du Certificat de qualification professionnelle, session de mars 2025, se déroule dans 33 centres. 2.490 candidats sont confrontés aux épreuves pouvant confirmer leurs connaissances dans 18 métiers différents. Lors de la cérémonie du lancement, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé a invité les candidats à rester concentrés pour pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes à cet examen.

« Cette qualification vous est très importante dans le monde du travail et vous garantit une bonne insertion professionnelle », a rappelé la ministre aux candidats. Il importe de souligner que le Certificat de qualification aux métiers, le Certificat de qualification professionnelle et l’attestation de qualification professionnelle ont pour objet la reconnaissance par l’État des capacités professionnelles, technologiques et générales acquises par l’apprentissage ou l’exercice d’un métier.