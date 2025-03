Exposition universelle Osaka 2025 : Bénin Cashew S.A. sera à l’honneur

Le Bénin se prépare à marquer de son empreinte l’Exposition Universelle Osaka 2025, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre au Japon. Cet événement de renommée mondiale, placé sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », rassemblera plus de 160 pays et accueillera près de 28 millions de visiteurs. Pour cette occasion unique, le Bénin mettra en avant son potentiel industriel, avec un accent particulier sur Bénin Cashew S.A., acteur phare de la transformation locale de la noix de cajou.

Un pavillon immersif pour promouvoir l’industrie béninoise

Au sein du pavillon « Bénin Horizons : un voyage de culture et d’opportunités », la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) illustrera la montée en puissance du Bénin dans le domaine de la transformation industrielle. Parmi les entreprises phares présentées, Bénin Cashew S.A. incarnera le savoir-faire national en matière de valorisation des ressources locales.

Publicité

Bénin Cashew S.A. : un modèle de transformation locale

Fruit d’un partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) et Arise, Bénin Cashew S.A. se distingue par son engagement dans la transformation de la noix de cajou. L’entreprise opère cinq unités de transformation au sein de la GDIZ, avec une capacité annuelle de 120 000 tonnes. Elle joue un rôle majeur dans la réduction des exportations de matières premières brutes, privilégiant des produits transformés à forte valeur ajoutée.

Avec une capacité de traitement de 300 tonnes de noix de cajou par jour, Bénin Cashew S.A. s’impose comme une vitrine du « Made in Benin ». Son impact ne se limite pas à l’industrialisation, mais s’étend à la création d’emplois et à l’attractivité du Bénin pour les investisseurs internationaux.

Un engagement fort pour l’avenir économique du Bénin

Cette participation à Osaka 2025 s’inscrit dans une dynamique de rayonnement économique et diplomatique. Selon Romuald Wadagni, Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, « Le Bénin, avec sa riche histoire et son avenir prometteur, s’engage résolument à jouer un rôle clé dans le façonnement du futur ». De son côté, Olushegun Adjadi Bakari, Ministre des Affaires étrangères, a souligné que « cette exposition est une occasion unique de renforcer notre diplomatie, de tisser des partenariats internationaux et de promouvoir les investissements dans des secteurs stratégiques ».

Enfin, Babalola Jean-Michel H. Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a rappelé que « le pavillon du Bénin sera une invitation à découvrir un pays vibrant, où tradition et modernité se conjuguent pour construire un avenir prometteur ». Avec Bénin Cashew S.A. et la GDIZ en tête d’affiche, le Bénin présente au monde une vision ambitieuse de son développement économique et industriel. L’Exposition universelle Osaka 2025 sera ainsi une vitrine inédite pour démontrer la capacité du pays à innover et à attirer des opportunités d’investissement durables.