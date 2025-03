Fin des smartphones: ce milliardaire s’oppose à Elon Musk et Bill Gates

Tim Cook (photo de Justin Sullivan/Getty Image)

Les smartphones ont profondément transformé notre quotidien, en centralisant de nombreuses fonctions autrefois dispersées sur plusieurs appareils. Téléphonie, navigation sur internet, photographie, messagerie instantanée et bien plus encore sont désormais accessibles du bout des doigts. Face aux avancées technologiques constantes, certains experts estiment que ces appareils pourraient être relégués au second plan au profit de nouvelles innovations. Pourtant, cette vision n’est pas partagée par tout le monde. Tim Cook, PDG d’Apple, défend une approche différente et mise sur la longévité des smartphones.

Des entrepreneurs influents comme Elon Musk, Bill Gates et Mark Zuckerberg anticipent un futur où ces appareils seraient remplacés par des technologies émergentes. Musk, à travers sa société Neuralink, imagine un monde où les interfaces cerveau-ordinateur prendraient le relais, permettant aux utilisateurs de contrôler leurs appareils par la pensée. Les premiers essais cliniques de cette technologie ont déjà été réalisés avec succès, laissant entrevoir un avenir où l’interaction physique avec les smartphones deviendrait superflue.

Bill Gates, quant à lui, soutient le développement de tatouages électroniques conçus par Chaotic Moon. Grâce à l’intégration de nanocapteurs, ces dispositifs pourraient transmettre des informations biométriques et géolocaliser les utilisateurs, offrant ainsi des applications variées en matière de santé et de communication. De son côté, Mark Zuckerberg mise sur les lunettes de réalité augmentée comme successeurs des smartphones. Selon lui, d’ici 2030, ces dispositifs permettront d’effectuer la majorité des tâches aujourd’hui réalisées sur un téléphone mobile.

À contre-courant de ces perspectives, Tim Cook demeure persuadé que les smartphones ont encore de belles années devant eux. Sous son impulsion, Apple continue d’investir dans des innovations visant à perfectionner ses modèles. L’iPhone 16, par exemple, intègre des fonctionnalités avancées basées sur l’intelligence artificielle, destinées à optimiser l’expérience utilisateur et à rendre l’appareil toujours plus indispensable.

Pour Cook, les smartphones ne seront pas supplantés mais plutôt enrichis par les nouvelles technologies. Il envisage une coexistence entre ces appareils et des outils comme la réalité augmentée, considérant que leur flexibilité et leur adaptabilité leur permettront de s’intégrer durablement dans le paysage technologique. Loin d’être obsolètes, les smartphones, selon lui, continueront à évoluer pour répondre aux besoins des consommateurs et aux exigences du monde moderne.