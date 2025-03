Fortunes: échec cuisant d’un milliardaire qui voulait nourrir l’humanité

Photo d'illustration (pixabay)

Larry Ellison, fondateur d’Oracle, a transformé l’île hawaïenne de Lanai en laboratoire d’une ambition agricole révolutionnaire. Avec un investissement pharaonique de 500 millions de dollars, il rêvait de transformer l’agriculture mondiale grâce à des technologies de pointe et des méthodes de culture hydroponique innovantes.

En 2012, Ellison fait l’acquisition de 98% de l’île, dépassant le simple caprice de milliardaire pour incarner une vision futuriste de production alimentaire durable. Sa société, Sensei Ag, devait être le fer de lance d’une révolution agricole capable de nourrir la planète. Une vision et une ambition démesurée, qui va toutefois vite tourner au fiasco.

Les défis d’une ambition démesurée

Le projet prévoyait l’installation de six serres high-tech équipées de systèmes d’irrigation intelligents et alimentées par des énergies renouvelables, pour produire de manière respectueuse de l’environnement. Des capteurs, de l’intelligence artificielle et des technologies de contrôle climatique devaient garantir une production optimale de fruits et légumes.

Cependant, la nature et les réalités économiques ont rapidement rattrapé cette utopie technologique. Les conditions climatiques de Lanai – vents violents, humidité élevée – ont mis à l’épreuve les infrastructures coûteuses, provoquant des dommages significatifs et des réparations onéreuses rendant impossible (ou, tout du moins, très compliqué), la culture de fruits et légumes.

Un projet qui se réinvente

Face à l’échec de sa vision initiale, Sensei Ag a progressivement réorienté ses activités. L’entreprise s’est concentrée sur le développement de logiciels de gestion agricole et de systèmes de culture robotisés, transformant son projet initial en une plateforme d’innovation technologique. Un changement stratégique complet, donc.

Malgré l’investissement colossal qui a été effectué, l’aventure se solde par la production locale de quelques laitues et tomates cerises, bien loin de l’ambition originelle de nourrir le monde. Un échec cuisant, qui rappelle toutefois que la nature dispose de droits, qu’elle n’hésite pas à faire valoir dès qu’elle en ressent le besoin.