Afrique : la fortune d'Aliko Dangote passe de 30,4 à 33,2 milliards $ en 2026

La fortune du milliardaire nigérian Aliko Dangote a progressé de 2,8 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon l’indice Bloomberg actualisé le 23 avril. En quatre mois, l’entrepreneur a consolidé sa position de figure majeure de la richesse africaine, passant de la 80e à la 73e place du classement mondial des plus fortunés.

L’indice Bloomberg Billionaires crédite Dangote d’une valeur nette de 33,2 milliards de dollars, un gain de 3,21 milliards sur l’exercice annuel. Ce classement le place troisième parmi les milliardaires africains ayant enregistré les plus fortes progressions de richesse en 2026. Seuls Natie Kirsh, avec une augmentation de 5,50 milliards, et son compatriote nigérian Abdulsamad Rabiu, dont la fortune a crû de 4,64 milliards pour atteindre 14,8 milliards, devancent Dangote.

La raffinerie au cœur de l’accélération

La progression rapide de sa fortune coïncide avec le déploiement commercial de la raffinerie Dangote de Lagos. En mars 2026, l’installation a exporté 456 000 tonnes de produits pétroliers vers cinq pays africains — Côte d’Ivoire, Cameroun, Tanzanie, Ghana et Togo — représentant les premières livraisons à grande échelle depuis que l’usine a atteint sa pleine capacité de production en février.

Publicité

Cette montée en puissance commercial intervient dans une situation de perturbations majeures du marché pétrolier mondial. Les frappes aériennes americano-israéliennes de février et la fermeture consécutive du détroit d’Ormuz ont paralysé les approvisionnements traditionnels en carburant raffiné vers l’Afrique. Les assureurs maritimes ont augmenté leurs primes de quatre à cinq fois dans la région, rendant les cargaisons en provenance du Golfe persique économiquement prohibitives.

Un positionnement stratégique au moment opportun

Face à cette pénurie, la raffinerie Dangote s’est imposée comme fournisseur de substitution sur le continent. Les exportations nigérianes de produits raffinés ont plus que doublé entre février et mars, passant de 100 000 à 214 000 barils par jour selon le cabinet de suivi Kpler. L’installation traite 650 000 barils quotidiens et produit du carburant conforme aux normes Euro V.

Le prix du baril de Brent, établi à environ 103 dollars fin avril après avoir culminé à 120 dollars, maintient la rentabilité des expéditions de Dangote au-delà du marché africain. Un porte-parole de l’entreprise a indiqué recevoir des demandes de carburéacteur provenant de régions extérieures au continent.

L’évolution future de la position de Dangote dépendra directement de la durée du conflit régional et de la réouverture du détroit d’Ormuz, deux variables qui continueront de structurer la dynamique des marchés énergétiques africains dans les mois à venir.