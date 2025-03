Fortunes en Europe: voici les 3 premiers milliardaires

Bernard Arnault. Photo: François BOUCHON/Le Figaro

Dans le paysage économique mondial, les fortunes européennes occupent une place significative, bien que souvent éclipsées par les titans américains et chinois. Fin mars 2025, le classement des personnalités les plus riches du monde révèle des parcours remarquables, avec des entrepreneurs ayant construit des empires dans des secteurs aussi variés que la mode, la distribution et la cosmétique.

L’Européen le plus en vue reste Bernard Arnault, patron de LVMH, qui conserve une place de choix avec une fortune estimée à 175 milliards de dollars. Malgré sa légère chute dans le classement, la faute à une économie globale en berne, il reste le seul représentant européen capable de rivaliser avec des figures emblématiques comme Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg.

Quelles sont les grosses fortunes européennes ?

Parmi ces géants économiques, Amancio Ortega incarne la réussite discrète. Fondateur du groupe Inditex et de la marque Zara, cet entrepreneur espagnol de bientôt 89 ans possède une fortune de 100 milliards de dollars. Connu pour son mutisme médiatique, il a toujours privilégié le travail à la lumière des projecteurs, transmettant son empire à sa fille en 2022.

Françoise Bettencourt Meyers représente une autre trajectoire brillante. Héritière de L’Oréal, elle détient une fortune de 79,5 milliards de dollars. Première femme à avoir franchi le seuil symbolique des 100 milliards fin 2023, elle a récemment annoncé son retrait de la vice-présidence du conseil d’administration, tout en restant la deuxième femme la plus fortunée de la planète.

Le luxe à la française, au top de ce classement

Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel, illustrent parfaitement la prospérité du secteur du luxe français. Chaque frère possède une fortune estimée à 43,2 milliards de dollars. Leur récent succès, Chanel dépassant Louis Vuitton comme marque la plus valorisée au monde en 2025, confirme leur excellence stratégique et leur rayonnement international.