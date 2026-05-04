Raffinerie Dangote : le milliardaire nigérian Femi Otedola dément avoir financé le projet

Femi Otedola, magnat du secteur énergétique nigérian, a rejeté lundi 4 mai, les allégations selon lesquelles il aurait financé la construction de la raffinerie Dangote. À travers un message posté sur X, le milliardaire a qualifié ces rapports de « complètement et totalement faux », affirmant n’avoir investi « un seul kobo, ni un seul dollar, ni un seul naira » dans le complexe pétrolier de Lekki.

Les rapports viraux démentis

Une publication largement diffusée sur les réseaux sociaux prétendait que Femi Otedola, aux côtés du financier Abdulsamad Rabiu et du magnat des télécommunications Mike Adenuga, avait soutenu financièrement le projet lors de difficultés de trésorerie. Selon ce récit, Otedola aurait contribué 300 millions de dollars et Tony Elumelu, président du groupe Heirs Holdings, aurait promis 20 millions sans les verser, ce qui aurait créé une tension entre ces figures du secteur privé nigérian.

Otedola a catégoriquement démenti ces prétentions. Il a précisé que son intérêt concernant la raffinerie porte uniquement sur une allocation spéciale lui permettant de participer à l’offre publique prévue du complexe. Sur le financement du projet, il a affirmé qu’à aucun moment Aliko Dangote, le propriétaire du groupe, n’avait sollicité un appui auprès de lui, d’Elumelu ou d’Adenuga.

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Une dénégation coordonnée du groupe Dangote

Le groupe Dangote a lui-même rejeté ces allégations le jour précédent. L’entreprise a souligné que son président ne finançait jamais ses projets par des emprunts personnels auprès de proches et a remis en question la véracité de l’attribution de ces déclarations. La raffinerie, mise en service en 2023, traite 650 000 barils de pétrole brut quotidiennement et représente un investissement dépassant 25 milliards de dollars. Le groupe a également nié tout différend avec Tony Elumelu, qualifiant les rapports de « fabrications malveillantes ».

Otedola a condamné ce qu’il a qualifié de tentative délibérée de semer le trouble au sein du leadership du secteur privé nigérian. Il a appelé à un usage responsable des réseaux sociaux et à la cessation immédiate de la propagation de ces fausses informations. Le groupe prépare actuellement une introduction en bourse de la raffinerie, programmée entre juin et juillet 2026 sur la Bourse nigériane.