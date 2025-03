Gaz au Maghreb: comment ce pays a imposé son offre

Image by tuproyecto from Pixabay

La guerre en Ukraine déclenchée en février 2022 a profondément bouleversé l’équilibre énergétique mondial. Face aux sanctions occidentales contre Moscou et à la réduction drastique des livraisons de gaz russe vers l’Europe, les pays européens se sont retrouvés en quête urgente de nouveaux fournisseurs. Cette crise a entraîné une flambée des prix et une reconfiguration majeure des circuits d’approvisionnement, obligeant l’Union européenne à repenser sa stratégie énergétique. La dépendance européenne au gaz russe, qui représentait environ 40% des importations avant le conflit, est devenue un talon d’Achille géopolitique que les dirigeants européens ont cherché à corriger rapidement en diversifiant leurs sources d’approvisionnement.

L’Algérie, pilier de la sécurité énergétique européenne

L’Algérie a saisi l’opportunité créée par ce vide sur le marché gazier européen. Dotée de la dixième plus grande réserve mondiale de gaz naturel, elle a rapidement augmenté ses capacités d’exportation vers l’Europe. Les infrastructures existantes comme les gazoducs Transmed (reliant l’Algérie à l’Italie via la Tunisie) et Medgaz (connectant directement l’Algérie à l’Espagne) se sont révélées des atouts stratégiques majeurs.

Les chiffres témoignent de cette montée en puissance : en 2025, l’Algérie expédie quotidiennement 92,6 millions de mètres cubes de gaz vers l’Europe. Cette augmentation significative des exportations reflète non seulement les capacités techniques du pays, mais aussi sa fiabilité comme partenaire énergétique durant cette période de tension internationale.

Les autorités algériennes ont misé sur la stabilité de l’offre et le respect des contrats à long terme, ce qui a renforcé la confiance des acheteurs européens.

Perspectives et défis dans un marché en mutation

Le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis la prise de fonction du président américain en janvier 2025 pourrait potentiellement réintroduire la Russie sur le marché gazier mondial. Cette nouvelle donne géopolitique soulève des questions sur la pérennité de la position algérienne.

Toutefois, plusieurs facteurs jouent en faveur de l’Algérie. D’abord, la prudence européenne concernant la diversification des sources d’énergie demeure une priorité, même avec un possible assouplissement des relations russo-américaines. Les pays européens ont tiré des leçons importantes quant aux risques d’une trop grande dépendance envers un seul fournisseur.

De plus, l’Algérie a renforcé ses partenariats énergétiques avec plusieurs pays européens par des accords stratégiques qui vont au-delà de simples contrats commerciaux. La proximité géographique et les infrastructures existantes offrent également des avantages logistiques considérables par rapport au gaz russe qui doit traverser plusieurs frontières ou être liquéfié.

Les autorités algériennes travaillent également à l’augmentation de leur capacité de production pour maintenir leur position dominante. Les investissements dans de nouveaux gisements et l’amélioration des infrastructures existantes témoignent de cette ambition à long terme.

Dans ce nouveau paysage énergétique, l’Algérie a transformé une situation internationale complexe en opportunité stratégique, renforçant son influence régionale et consolidant son rôle d’acteur incontournable dans l’approvisionnement gazier européen.