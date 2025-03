Gaz au Maghreb : un géant veut multiplier par deux sa production

Photo de Mike Benna sur Unsplash

Dans un contexte énergétique mondial marqué par la transition vers des sources plus propres, l’Algérie annonce une ambition stratégique majeure, à savoir doubler sa production de gaz naturel. Ce projet ambitieux vise non seulement à renforcer la position du pays sur le marché mondial de l’énergie, notamment en Europe, mais aussi à solidifier son économie nationale en réduisant sa dépendance aux revenus pétroliers.

Le pays maghrébin deuxième producteur de gaz en Afrique et quatrième exportateur mondial de gaz naturel vers l’Europe, nourrit de grandes ambitions pour l’avenir de son secteur gazier. Le pays veut doubler sa production de gaz naturel dans les prochaines années. Cet objectif s’inscrit dans un plan de développement global visant à moderniser et à diversifier l’économie algérienne, traditionnellement centrée sur le pétrole.

En effet, face à un monde en transition énergétique où la demande en gaz naturel reste élevée, l’Algérie entend consolider sa place sur le marché mondial, en particulier sur le marché européen, qui reste un consommateur important de gaz naturel. Les investissements dans la production de gaz sont ainsi considérés comme un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de l’Algérie tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de l’Europe, notamment en période de tensions géopolitiques.

L’ambition de l’Algérie ne se limite pas à la simple augmentation de sa production de gaz. Le pays souhaite également diversifier ses sources de revenus en attirant de nouveaux investissements étrangers, en particulier dans les secteurs énergétiques et industriels. Cette politique est rendue d’autant plus importante dans un contexte où l’Algérie cherche à sortir de sa dépendance au pétrole, dont les prix fluctuent de manière significative.

Les autorités algériennes ont pris des mesures pour moderniser les infrastructures gazières et faciliter l’accès au marché international. Cela inclut la révision des contrats et l’amélioration des relations avec les géants de l’énergie pour stimuler l’innovation et attirer des investissements nécessaires à la mise en œuvre de ces projets d’envergure. Alger mise ainsi sur une politique énergétique plus ouverte et attractive pour les entreprises internationales.