Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 : Une ode aux talents et à l’héritage littéraire du pays

La cérémonie de proclamation des résultats de la 6ᵉ édition du Grand Prix Littéraire du Bénin s’est déroulée le vendredi 28 mars 2025, au ministère du tourisme, de la culture et des arts, à Cotonou, sous la houlette du directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), William Codjo, en présence du conseiller technique à la culture, Florent Couao-Zotti et d’un huissier de justice.

Dans un élan de célébration et de valorisation des figures emblématiques de la littérature béninoise, le Grand Prix Littéraire du Bénin a révélé les lauréats de sa 6ᵉ édition, en présence des acteurs du livre, de critiques littéraires et de professionnels des médias. Le prix Jean Pliya de la fiction littéraire a été attribué à Fousseni Tanko Bana-Korodji pour son ouvrage « Confluence« , qui lui vaut une récompense de cinq millions de francs CFA. Dans la catégorie essai, Émeric Patrick Effibolè a été honoré pour son œuvre « Politique culturelle au Bénin« , publiée aux Éditions Dagan, et recevra un million de FCFA. Le prix Jérôme Carlos de la critique littéraire a été décerné au journaliste culturel Jacques Laleye, qui se verra également gratifié d’un million de francs CFA. Enfin, le prix de l’Éditeur, valant une enveloppe de trois millions de francs CFA, a été remporté par les Éditions Dagan. Ce concours met en lumière le dynamisme et la richesse de la scène littéraire béninoise, tout en encourageant la création et la réflexion.

Le Grand Prix Littéraire du Bénin, une initiative du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, orchestrée par l’Adac, s’affirme comme un événement incontournable de la scène littéraire nationale. Chaque année, cette compétition célèbre l’excellence des auteurs béninois, mettant en lumière la richesse et la diversité de leur création. Cette sixième édition ne se contente pas de récompenser les talents émergents. Elle rend aussi hommage aux figures emblématiques de la littérature béninoise, en attribuant des prix portant le nom d’écrivains et de journalistes de renom. Ce concours constitue une belle manière de célébrer et de pérenniser l’héritage littéraire du Bénin.