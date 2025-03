Fortunes: Mark Zuckerberg réalise une performance inédite

Photo David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images file

Notre planète compte parmi ses habitants des individus dont la richesse atteint des sommets impressionnants. Le classement des fortunes mondiales, qui évolue au gré des fluctuations boursières et des stratégies d’entreprise, connaît régulièrement des changements. Cette fois, c’est Mark Zuckerberg qui crée la surprise en dépassant Jeff Bezos et en devenant le deuxième homme le plus riche du monde.

D’après les dernières données du Bloomberg Billionaires Index, le PDG de Meta affiche une fortune estimée à 206 milliards de dollars, se positionnant ainsi juste derrière Elon Musk, dont la richesse atteint 256 milliards de dollars. Cette ascension spectaculaire de Zuckerberg s’explique en grande partie par la baisse du cours des actions d’Amazon, combinée à la forte progression de la valeur boursière de Meta.

Un facteur clé de cette montée en puissance réside dans la récente chute de 11 % des actions d’Amazon au mois de février, entraînant une diminution de 23 milliards de dollars de la fortune de Jeff Bezos. Si Mark Zuckerberg a également connu une légère baisse de sa fortune sur la même période, celle-ci est restée nettement moins marquée, lui permettant ainsi de prendre l’avantage.

L’un des principaux moteurs de cette progression reste l’excellente performance boursière de Meta. L’action de l’entreprise a atteint un niveau record de 582,77 dollars en clôture avant de grimper encore à 590 dollars, soit une augmentation de près de 70 % depuis le début de l’année. Cette hausse est largement attribuée à des décisions stratégiques fortes, telles que l’annonce du premier dividende trimestriel de Meta et un rachat d’actions massif de 50 milliards de dollars. Ces mesures ont renforcé la confiance des investisseurs et démontré la solidité financière du groupe.

Par ailleurs, la croissance des ventes de Meta au deuxième trimestre a dépassé les prévisions, contribuant à la valorisation accrue de l’entreprise. Cette tendance haussière a permis à Zuckerberg d’enregistrer une augmentation de 78 milliards de dollars de sa fortune en un an, surpassant tous les autres milliardaires, y compris Jensen Huang de Nvidia, dont la société profite pourtant de l’essor du secteur des semi-conducteurs.

Outre les performances boursières, l’amélioration de la gestion interne de Meta a joué un rôle déterminant dans cette ascension. L’entreprise a récemment optimisé la rentabilité de sa division Reality Labs, dédiée au métavers, en réduisant ses coûts de 20 %. Cette rationalisation des dépenses, initiée par Zuckerberg, a permis de limiter les pertes et de rassurer les investisseurs quant à la viabilité du projet.

En parallèle, Meta a également dévoilé des initiatives innovantes, notamment le développement de lunettes de réalité augmentée intégrant l’intelligence artificielle. Cette annonce a suscité un regain d’intérêt pour les perspectives d’évolution technologique du groupe, renforçant ainsi la confiance des marchés.

Enfin, la montée en puissance de Zuckerberg s’inscrit dans une dynamique de restructuration interne visant à accroître l’efficacité et la réactivité de Meta. En simplifiant l’organisation de l’entreprise et en se recentrant sur des priorités stratégiques, le PDG de Meta a su adapter son groupe aux évolutions du marché, tout en consolidant sa position parmi les plus grandes fortunes mondiales.

Ainsi, cette évolution du classement illustre l’impact des fluctuations boursières et des choix stratégiques sur la hiérarchie des grandes fortunes. Mark Zuckerberg, grâce à une gestion optimisée et des décisions financières audacieuses, s’impose désormais comme le deuxième homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos, dans un contexte économique en perpétuel mouvement.