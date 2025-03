Hydrocarbures au Maghreb: un groupe chinois franchit un nouveau cap

© Pixabay

Le Maghreb demeure une destination prisée par les investisseurs internationaux, en particulier dans le domaine des hydrocarbures. Cette attractivité s’explique par la richesse des sous-sols, le cadre réglementaire en évolution et la volonté des autorités de renforcer les partenariats étrangers. Dans ce contexte, une avancée notable a été enregistrée avec l’intérêt manifesté par un groupe chinois pour le marché algérien.

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a récemment accordé une attestation de pré-qualification à la compagnie chinoise Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp Ltd (ZPEC). Cette reconnaissance permet à l’entreprise d’opérer en Algérie en tant qu’investisseur et exploitant onshore, marquant ainsi une étape stratégique dans son expansion internationale.

La cérémonie de remise de cette attestation s’est tenue sous la présidence de Mourad Beldjehem, président du Comité de direction d’Alnaft. À cette occasion, l’agence a souligné l’engagement de ZPEC dans le secteur énergétique algérien, notamment à travers sa participation aux sessions de la DATA ROOM organisées dans le cadre de l’appel à la concurrence international Algeria Bid Round 2024. Cette initiative vise à attirer de nouveaux acteurs pour l’exploitation des ressources du pays.

Fondée en 2003, ZPEC s’est progressivement imposée comme un acteur clé dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Son entrée en bourse à Shanghai en 2017 a marqué un tournant dans son développement, facilitant son déploiement à l’international. Outre la Chine, l’entreprise est déjà présente dans plusieurs pays, dont le Kazakhstan et l’Irak, et cherche à diversifier ses opportunités en Afrique du Nord.

L’intérêt de ZPEC pour l’Algérie s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération économique entre la Chine et les pays du Maghreb. Grâce à cette pré-qualification, la compagnie chinoise pourrait jouer un rôle significatif dans le développement du secteur des hydrocarbures en Algérie, contribuant ainsi à la valorisation des ressources locales et au renforcement des échanges internationaux dans le domaine énergétique.