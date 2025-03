Hydrocarbures au Maghreb: un nouveau marché inattendu

Photo Reuters

Sonatrach, entreprise nationale algérienne, se positionne comme un acteur stratégique majeur dans le secteur énergétique africain. Sa vision ambitieuse vise à diversifier ses exportations de pétrole, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en ciblant particulièrement les marchés à forte croissance sur le continent.

Le pays se concentre spécifiquement sur l’Éthiopie, un marché émergent présentant un potentiel énergétique significatif. Cette stratégie répond à la demande croissante en énergie de plusieurs nations africaines, tout en positionnant Sonatrach comme un partenaire clé du développement énergétique régional. Une vraie mise en lumière, au plus haut niveau, pour ce fleuron algérien de l’industrie.

Coopération Technique et Énergétique

Le ministre algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab, a confirmé l’engagement de Sonatrach à soutenir techniquement l’Éthiopie. L’objectif principal est de partager l’expertise algérienne en exploration et exploitation des ressources pétrolières et gazières, notamment dans des zones prometteuses comme la région d’Ogaden.

Au-delà du secteur énergétique, les deux pays envisagent une collaboration dans l’exploitation minière. L’Éthiopie possède d’abondantes ressources naturelles, incluant des métaux précieux comme l’or, le cuivre et le zinc. Sonatrach pourrait jouer un rôle crucial dans le développement des infrastructures nécessaires à cette valorisation. Pour rappel, l’Afrique dort sur des ressources naturelles aux réserves extrêmement importantes, qui ne demandent qu’à être exploitées par des acteurs locaux ou régionaux.

Une coopération dynamique et essentielle

La coopération entre l’Algérie et l’Éthiopie s’inscrit dans une dynamique continentale plus large. Sonatrach ambitionne de renforcer sa présence sur le marché africain, en consolidant ses partenariats et en proposant des solutions techniques adaptées aux besoins spécifiques des économies émergentes. Cette stratégie permettra à l’entreprise algérienne de devenir un acteur incontournable de l’approvisionnement énergétique africain.