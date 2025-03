IA au Maghreb : ce pays lance un important projet

Photo DR

L’Algérie franchit une étape décisive dans sa transformation numérique avec le lancement de son premier centre de calcul haute performance dédié à l’intelligence artificielle. Située à Oran, cette infrastructure marque l’ambition du pays de devenir un acteur clé dans ce secteur stratégique.

L’IA est devenue un levier de croissance incontournable à l’échelle mondiale, et l’Algérie entend bien tirer son épingle du jeu. Avec la pose de la première pierre de ce centre de calcul, le pays affirme sa volonté d’acquérir une autonomie technologique et de réduire sa dépendance aux solutions étrangères. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’IA un moteur économique, avec un objectif clair : atteindre une contribution de 7 % au PIB national d’ici 2027.

Publicité

Ce centre de calcul haute performance fournira aux chercheurs, entreprises et institutions publiques une puissance de traitement essentielle pour développer des solutions basées sur l’IA. Il ouvrira la voie à des avancées dans des domaines aussi variés que la santé, l’agriculture, la cybersécurité ou encore l’industrie 4.0. En investissant dans des infrastructures de pointe, l’Algérie ambitionne de créer un écosystème dynamique, propice à l’innovation et à l’émergence de startups spécialisées.

Ce projet vient également renforcer l’attractivité du pays pour les investisseurs et experts en nouvelles technologies. À travers cette initiative, le pays maghrébin ne se contente pas de moderniser son économie, elle aspire à devenir un hub technologique en Afrique. En misant sur le développement de compétences locales et sur la formation de talents, le pays espère se positionner parmi les leaders continentaux de l’intelligence artificielle.

Le chantier est encore long, mais cette première pierre symbolise un tournant pour le numérique algérien. Reste désormais à transformer cette ambition en réalité, en mettant en place les réformes et investissements nécessaires pour que l’IA devienne un véritable moteur de développement national.