IA au Maghreb : un projet pour former 200000 enfants

Photo DR

L’intelligence artificielle offre de nouvelles perspectives à notre société. Cette révolution technologique est entrain de faire basculer notre société dans une autre dimension. L’IA vient à de nouvelles opportunités et il faut se préparer à les exploiter.

Fort de ce constat, le Maroc veut se donner les moyens de préparer sa jeunesse à saisir les opportunités qui seront créées par l’IA. Dans un monde en pleine transformation digitale, le royaume chérifien entend jouer un rôle central en Afrique et dans la région arabe. En lançant sa stratégie « Maroc numérique 2030 », le royaume affiche une ambition claire : faire du pays un hub du numérique et de l’intelligence artificielle.

Plus qu’un simple projet technologique, cette initiative vise à bâtir un écosystème digital dynamique, en mettant un accent particulier sur la formation des jeunes générations aux compétences du futur. Conscient que l’avenir du numérique repose avant tout sur le capital humain, les responsables de l’Education nationale ont initié un partenariat stratégique avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Ce programme inédit prévoit la formation de 200 000 enfants aux technologies de pointe telles que la programmation, la robotique et l’IA.

En plus de transmettre des compétences techniques, l’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’usage responsable et éthique du numérique. Ces ateliers, déployés à l’échelle nationale, permettront aux nouvelles générations de se familiariser très tôt avec les outils qui façonneront l’économie de demain. En s’inspirant des modèles internationaux de formation au numérique, le royaume entend créer une nouvelle élite technologique, prête à répondre aux défis du XXIe siècle.

L’initiative ne se limite pas à la formation. La stratégie Maroc numérique 2030 vise également à renforcer l’infrastructure digitale, à encourager l’innovation et à attirer les investissements dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des smart cities. Le pays ambitionne de devenir une plaque tournante du numérique, en s’appuyant sur un écosystème dynamique mêlant startups, centres de recherche et grands groupes technologiques.