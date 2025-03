Inauguration d’une unité de transformation du soja au Bénin : La productivité des coopératives encouragée

Le mercredi 5 mars 2025, à Zogbodomey, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, a remis des kits de transformation de soja et inauguré une unité moderne dédiée à la transformation du soja en fromage. Cet événement illustre l’efficacité du Projet d’appui au développement des Filières Protéiniques, visant à soutenir et dynamiser les initiatives locales au bénéfice de ses nombreux bénéficiaires.

Il s’agit d’un projet du Programme d’action du gouvernement initié au profit des départements du Zou et des Collines, et financé par l’Agence française de développement. La nouvelle unité de transformation du soja en fromage, inaugurée à Zogbodomey, profitera à 25 coopératives de transformatrices. Cette initiative vise à dynamiser le chiffre d’affaires des coopératives, qui devrait connaître une hausse de 15%, passant de 24 millions à 28 millions FCFA. De plus, le résultat net des coopératives devrait également s’améliorer de 5%.

Le kit de transformation comprend un moulin à mouture de soja composé d’une trémie en inox, d’un moteur à essence et d’un broyeur à meule, offrant une capacité de 50 à 80 kg de soja moulu par heure ; un dispositif semi-artisanal d’extraction de lait de soja composé d’un support en fer, d’une bassine perforée, d’un linge blanc et d’une bassine standard ; deux marmites N° 50 pour la cuisson ; un fût de 120 litres ; et un lot de moules en passoires. Ces kits permettront d’améliorer le processus de transformation du soja, la qualité du fromage, et par conséquent, le développement du marché ainsi que l’amélioration des revenus des coopératives.

« Ces équipements permettront à chaque femme de mobiliser au moins 175.000 FCFA par mois. Elles gagneront en autonomie financière. Cependant, elles doivent être suivies par nos services pour que nous puissions construire le label soja au Bénin. Cette unité est le début de la révolution, de la construction du label soja », a déclaré le ministre Gaston Cossi Dossouhoui aux bénéficiaires. Ces dernières ont reconnu le changement qualitatif apporté par le projet dans leurs activités de transformation du soja et les retombées économiques sur leurs affaires. Elles ont remercié le gouvernement.