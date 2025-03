Japon : une avancée majeure pour traiter la paralysie

Photo Unsplash

La paralysie, souvent causée par des lésions de la moelle épinière, représente un défi majeur pour la médecine moderne. Ces lésions, qui affectent des milliers de personnes chaque année, provoquent des handicaps graves, limitant la mobilité et la qualité de vie des patients. Face à cette réalité, la recherche scientifique joue un rôle crucial en explorant de nouvelles approches thérapeutiques, dans l’espoir de restaurer des fonctions motrices et d’améliorer le quotidien des personnes touchées. Les progrès réalisés dans ce domaine pourraient non seulement transformer la vie de nombreux patients, mais aussi offrir de nouvelles perspectives pour traiter des affections jusque-là considérées comme incurables.

Des chercheurs japonais ont récemment annoncé des avancées prometteuses dans le traitement de la paralysie, grâce à l’utilisation de cellules souches pluripotentes induites (iPS). Ces cellules, créées à partir de cellules adultes reprogrammées, ont la capacité de se transformer en différents types de cellules, en fonction du besoin spécifique de l’organisme. L’Université Keio à Tokyo mène des recherches pionnières dans ce domaine, en utilisant ces cellules pour traiter des lésions de la moelle épinière, une pathologie pour laquelle il n’existe actuellement aucune solution thérapeutique efficace.

Lors d’une étude clinique, des cellules iPS ont été transplantées dans la moelle épinière de quatre patients souffrant de lésions graves. Les résultats préliminaires sont encourageants : deux des patients ont montré des améliorations notables de leurs fonctions motrices. L’un d’eux, un homme blessé lors d’un accident, est désormais capable de se tenir debout sans assistance et commence à s’entraîner à marcher. Ces progrès marquent une étape importante dans les recherches sur le potentiel des cellules iPS pour la régénération des tissus nerveux.

Les chercheurs de l’Université Keio soulignent que, bien que l’objectif principal de cette étude soit de vérifier la sécurité du traitement, aucun effet indésirable grave n’a été observé après un an de suivi. Cette première étude clinique a donc permis de confirmer non seulement la viabilité de la méthode, mais aussi sa sécurité, ce qui est essentiel avant de passer à des essais plus larges.

Bien que ces résultats soient prometteurs, il reste encore beaucoup à faire. L’équipe de recherche se concentre désormais sur les patients dont les lésions de la moelle épinière sont très récentes, afin d’explorer au mieux le potentiel de régénération des cellules iPS. Ces recherches pourraient ouvrir la voie à des traitements plus accessibles pour un grand nombre de personnes touchées par cette condition invalidante. Les prochaines étapes incluent la mise en place d’essais cliniques plus vastes, avec l’espoir d’offrir un jour un traitement efficace contre la paralysie.

Les recherches utilisant les cellules iPS ne se limitent pas à la paralysie, et des études similaires sont en cours pour traiter d’autres pathologies, telles que la maladie de Parkinson et la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Ces avancées font partie d’une dynamique plus large de recherche sur les cellules souches, offrant ainsi un espoir renouvelé pour des traitements innovants contre diverses maladies dégénératives.