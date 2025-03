Le Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025 : Un voyage culturel et économique alléchant 

Le Bénin participera à l’Exposition Universelle Osaka 2025, qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l’île de Yumeshima au Japon. Sous le thème central “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”, cette exposition invite à une réflexion collective sur les défis et opportunités d’un monde en pleine transformation.

Le Bénin, avec son riche patrimoine culturel et ses perspectives économiques prometteuses, s’apprête à rendre cet événement mondial inoubliable. Le pavillon du Bénin à l’Exposition universelle Osaka 2025 s’inscrit dans une démarche de mise en valeur du patrimoine béninois sous le thème « Benin Horizons : a journey of culture and opportunities ». Ce concept incarne l’identité plurielle du Bénin, carrefour vivant entre histoire millénaire, dynamisme contemporain et perspectives économiques. Le pavillon proposera aux visiteurs une expérience sensorielle immersive, révélant les trésors de cette nation où héritage traditionnel, créativité contemporaine et vitalité économique coexistent en parfaite harmonie.

Les Trois Piliers du Pavillon

Le concept « Benin Horizons » repose sur trois piliers fondamentaux. En matière de tourisme, art et culture, le pavillon mettra en avant les sites emblématiques du Bénin, tels que l’Esplanade de l’Amazone, la Route de l’Esclave et les palais royaux d’Abomey. Les visiteurs pourront plonger dans l’univers artistique béninois à travers des expositions consacrées aux traditions ancestrales et aux figures historiques marquantes, notamment les valeureuses Agodjiés (amazones) du Dahomey. En ce qui concerne l’innovation Made in Africa, le pavillon présentera des initiatives innovantes et des projets qui illustrent l’engagement du pays en faveur du développement durable et de la préservation de sa biodiversité exceptionnelle. Quant à l’environnement des affaires et aux opportunités d’investissement, l’exposition 2025 servira de tremplin pour attirer des investisseurs internationaux vers la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz), un pôle industriel clé pour la transformation locale des matières premières. Le pavillon mettra également en avant les produits béninois d’excellence, tels que l’ananas « Pain de sucre » et la noix de cajou transformée.

Une Opportunité Stratégique pour le Bénin

Pour Romuald Wadagni, ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, la participation à l’Exposition Universelle Osaka 2025 est une occasion exceptionnelle de mettre en valeur le patrimoine du pays, les initiatives innovantes et les opportunités qu’il offre aux investisseurs et aux partenaires internationaux. Cette participation constitue une opportunité stratégique pour accroître la visibilité internationale du Bénin et propulser son attractivité touristique et économique. En valorisant la richesse de son patrimoine historique et culturel, le pays se positionne comme une destination incontournable du tourisme en Afrique de l’Ouest. Olushegun Adjadi Bakari, Ministre des Affaires Étrangères, évoque la participation du pays comme une occasion singulière de renforcer la diplomatie et de tisser des partenariats internationaux durables. « À travers cet événement, nous réaffirmons notre engagement à garantir un développement durable et inclusif », affirme-t-il.

Jean-Michel Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, invite le monde entier à découvrir un Bénin vibrant, à la croisée des chemins entre tradition et modernité. ‹‹ Le Pavillon du Bénin sera le reflet de notre contribution à l’universel« , déclare-t-il.

Chaque espace du pavillon a été méthodiquement conçu pour immerger les visiteurs dans la richesse historique, la créativité contemporaine et le dynamisme économique du pays. Ce parcours révèle un Bénin en pleine métamorphose, où l'héritage ancestral et l'élan vers la modernité convergent harmonieusement pour façonner un avenir prometteur.