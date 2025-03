 ‘’Le Bénin se rev’elle’’ : Un hommage vibrant aux femmes qui font bouger le pays

Photo : DR

Le mardi 11 mars 2025, le Sofitel de Cotonou a abrité l’événement « Le Bénin se rev’elle », une rencontre initiée par un cabinet d’études stratégiques en développement durable. Cette manifestation a mis à l’honneur l’engagement et le leadership des femmes dans les sphères politique, économique, sociale et environnementale, soulignant leur contribution essentielle à l’évolution du pays.

L’ouverture officielle de l’événement a été marquée par un discours de Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, en présence de Mariam Chabi Talata, vice-présidente du Bénin. De nombreuses figures féminines influentes étaient présentes pour partager leurs expériences et débattre sur l’impact du féminisme dans le pays. Salimata Kéita, ambassadrice de la France pour le réseau Women in Africa et présidente du comité d’organisation, a salué les avancées du Bénin, notamment la percée des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins tels que la logistique et les transports. Elle a mis en avant la résilience des femmes béninoises, qu’elle a qualifiées d’« Amazones modernes » qui contribuent activement à l’avenir du pays.

« Héroïnes qui quotidien »

Huguette Bokpè, présidente de l’Institut national des femmes (Inf), a rendu hommage aux travailleuses de l’ombre, à savoir les agricultrices, pêcheuses et commerçantes, les désignant comme les « héroïnes du quotidien ». Lors de son intervention, Véronique Tognifodé a souligné les efforts du gouvernement en faveur de l’autonomisation des femmes, mettant en avant les réformes législatives mises en place et les dispositifs de financement destinés à soutenir leurs initiatives. Elle a également mis l’accent sur les évolutions sociales qui favorisent une meilleure inclusion des femmes dans les instances de prise de décision. Par ailleurs, elle a rappelé l’importance de l’éducation des filles, véritable levier de transformation pour le développement du pays.

Des mesures concrètes pour l’épanouissement des femmes

L’événement a été une opportunité pour mettre en lumière les nombreuses initiatives du gouvernement destinées à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Parmi celles-ci figurent le renforcement du cadre législatif contre les violences faites aux femmes et la promotion de leur implication dans la gouvernance. Véronique Tognifodé a insisté sur l’importance de poursuivre ces efforts afin de leur permettre de s’épanouir pleinement et de contribuer activement au développement du pays.

Elle a conclu son allocution en réaffirmant l'engagement de l'État à garantir les droits des femmes et des filles, insistant sur leur rôle fondamental dans l'avenir du Bénin. « Les jeunes filles d'aujourd'hui seront les femmes influentes de demain. C'est pourquoi notre gouvernement mise sur leur éducation et leur autonomie », a-t-elle affirmé. Pour rappel, l'événement « Le Bénin se rev'elle » a été rythmé par des conférences, des panels de discussion, des interventions inspirantes et la présentation de projets ayant un impact social et économique significatif. Ce lancement marque ainsi une étape clé dans l'histoire de l'entreprise, affirmant sa volonté de faire de la connectivité un moteur de transformation sociale et économique.