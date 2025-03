Les milliardaires de la tech soutiennent Trump dans sa réforme de ce secteur

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Le retour de Donald Trump aux commandes des États-Unis marque un tournant décisif dans le secteur technologique, en particulier pour l’intelligence artificielle (IA). Le président affiche une vision tranchée sur cette technologie, axée sur la compétitivité américaine et une opposition frontale à la Chine. À peine investi, il a rapidement imposé des réformes visant à alléger la régulation du secteur, estimant que les contraintes excessives brideraient l’innovation nationale face à la montée en puissance de Pékin.

Les grandes figures de la tech n’ont pas tardé à saluer cette orientation, voyant dans cette politique un levier pour renforcer la domination américaine. Parmi elles, OpenAI, Meta et d’autres entreprises majeures se sont empressées de plaider en faveur d’un environnement plus souple pour le développement de l’IA. L’annulation d’un décret de l’administration précédente, qui imposait aux entreprises de communiquer certaines données sensibles en cas de risque avéré, a été perçue comme un signal fort en faveur de la dérégulation. De même, les agences fédérales ne sont désormais plus tenues d’appliquer les recommandations de bonnes pratiques en matière d’IA établies sous Joe Biden.

Cette approche américaine a des répercussions bien au-delà des frontières du pays. En Europe, par exemple, la dynamique réglementaire semble marquer un ralentissement, avec un report indéfini des discussions sur un régime de responsabilité en cas de dommages liés à l’IA. Certains experts, comme Karen Silverman du cabinet Cantellus Group, s’inquiètent d’un possible abandon d’une régulation globale et cohérente au profit de stratégies plus opportunistes.

Pour les industriels du secteur, l’argument clé reste la compétition avec la Chine. OpenAI et Meta insistent sur la nécessité de préserver l’avance des États-Unis en évitant des contraintes excessives. Le récent essor de la start-up chinoise DeepSeek, dont l’interface R1 affiche des performances proches des modèles occidentaux malgré des ressources limitées, alimente cette inquiétude. L’administration Trump a d’ailleurs lancé un appel à contributions auquel les géants de la tech ont répondu avec empressement, insistant sur l’importance de protéger l’IA américaine des influences étrangères et des lourdeurs administratives qui pourraient freiner son développement.

Un autre point de friction majeur concerne l’accès aux contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner les modèles d’IA générative. OpenAI plaide pour un assouplissement des règles en la matière, affirmant que des restrictions trop rigides favoriseraient indirectement les concurrents chinois et porteraient préjudice à une IA démocratique.

Malgré l’enthousiasme des industriels pour cette approche plus libérale, certains observateurs mettent en garde contre les risques d’une régulation insuffisante. L’auto-régulation, bien que présentée comme un rempart contre les dérives, ne peut se substituer entièrement à un cadre législatif capable d’intégrer les retours extérieurs. Les entreprises elles-mêmes, conscientes de l’impact de l’opinion publique, veillent à renforcer leurs propres dispositifs de sécurité, mais sans garantie absolue contre d’éventuels abus ou détournements.

Dans ce contexte, la politique de Donald Trump sur l’IA cristallise un débat fondamental entre innovation et régulation, avec en toile de fond une rivalité technologique croissante entre les États-Unis et la Chine. L’évolution de ce rapport de force pourrait redéfinir durablement les équilibres du secteur à l’échelle mondiale.