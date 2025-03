Lutte contre le terrorisme : Voici comment la Chine appuie le Bénin

Des soldats béninois pendant l'entraînement (image d'illustration : wikimedia/Domaine public/Jad Sleiman, U.S. Marine Corps)

Dans le cadre d’un partenariat avec la République populaire de Chine, un Détachement d’Instruction Opérationnelle composé de 12 techniciens chinois forme depuis le 22 février 2025 les personnels du 1er Bataillon d’Artillerie Mixte et de la Direction du Matériel des Armées béninoises. Cette mission, qui s’achèvera le 7 mars, vise à transmettre des compétences essentielles sur l’utilisation et la maintenance des nouvelles pièces d’artillerie offertes par la Chine en 2024.

L’artillerie, arme stratégique aux capacités décisives sur le champ de bataille, joue un rôle crucial dans la protection des troupes et la neutralisation des menaces ennemies. Cette formation intervient à un moment clé pour les Forces armées béninoises, confrontées à des attaques terroristes dans le nord du pays. Renforcer les capacités opérationnelles de l’armée béninoise s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification et de densification de la coopération militaire, afin de mieux répondre aux défis sécuritaires contemporains.