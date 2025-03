Maghreb: accord avec la France pour régler des tensions commerciales

Photo : DR

Les relations commerciales entre pays peuvent parfois être marquées par des tensions, notamment lorsque des secteurs stratégiques sont en jeu. Pour prévenir les déséquilibres et assurer une répartition équitable des opportunités, des accords bilatéraux sont souvent nécessaires. C’est dans cette dynamique que le Maroc et la France ont convenu d’un cadre visant à apaiser les différends commerciaux autour des tomates.

Après plusieurs mois de discussions, un accord a été trouvé entre les représentants des filières marocaines et françaises. Cette entente vise à éviter une concurrence directe entre les producteurs de tomates cerises des deux pays, particulièrement durant la saison de production française. Concrètement, le Maroc s’engage à ajuster ses exportations vers la France afin de ne pas saturer le marché au moment où la production locale atteint son pic. L’objectif est ainsi de préserver un équilibre économique pour les acteurs des deux côtés.

L’accord, qui devrait être officiellement signé à la mi-mars, résulte d’un processus de concertation entamé l’année précédente. Pas moins de quatre réunions ont permis d’aboutir à cette solution, démontrant la volonté des deux parties de maintenir des relations commerciales harmonieuses. En plus d’organiser la mise sur le marché des tomates cerises marocaines, ce cadre vise également à atténuer les tensions persistantes entre producteurs et distributeurs.

Toutefois, si cet accord marque une avancée, les producteurs français continuent de plaider pour une révision plus large des conditions commerciales entre les deux pays. Ils réclament notamment un rééquilibrage saisonnier des importations et une adaptation des termes de l’accord de libre-échange en vigueur. Ces demandes soulignent l’importance d’une régulation continue pour répondre aux préoccupations du secteur agricole.

La mise en application effective de cet accord sera déterminante pour l’avenir des échanges commerciaux entre le Maroc et la France. En favorisant un dialogue constructif et en adaptant les cadres réglementaires aux réalités du marché, les deux pays entendent garantir une coopération économique stable et bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés.