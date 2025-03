Maghreb : accord avec un pays arabe pour optimiser le système sanitaire

photo d'illustration

La Tunisie met les bouchées double afin d’optimiser son système de santé. Consciente des défis liés à l’accessibilité et à la modernisation des structures hospitalières, elle mise sur des investissements d’envergure pour optimiser son réseau de soins. Une avancée majeure a été enregistrée ce lundi 17 mars 2025, avec la signature d’un contrat portant sur la construction et l’équipement de quatre hôpitaux régionaux de classe « B » comme le rapportent nos confrères de Tunisie Numérique.

Supervisé par le ministère de l’Équipement et de l’Habitat, la cérémonie de signature de ce contrat marque le début d’un projet ambitieux destiné à renforcer les capacités sanitaires du pays. Les nouvelles infrastructures seront implantées dans les régions de Ghardimaou, Guelma, Haffouz et Makthar, des zones où l’accès aux soins reste perfectible. Avec un coût global estimé à 358,7 millions de dinars tunisiens, ce programme est financé conjointement par le budget de l’État tunisien et le Fonds Koweïtien pour le Développement Économique Arabe.

La présence de l’ambassadeur du Koweït en Tunisie lors de la cérémonie illustre l’importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine du développement. Ces nouvelles structures permettront de désengorger les grands centres hospitaliers en offrant des services de proximité aux populations locales. Elles seront équipées de services de médecine générale, de maternité, de pédiatrie et de soins d’urgence, garantissant une meilleure prise en charge des patients et un accès plus équitable aux soins de santé.

Ce projet illustre la volonté des autorités tunisiennes de renforcer l’équité territoriale et d’améliorer la qualité des services médicaux. En misant sur des infrastructures modernes et adaptées aux besoins des citoyens, la Tunisie pose les bases d’un système de santé plus performant, à la hauteur des défis sanitaires à venir.