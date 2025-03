Maghreb: bientôt un cadre légal pour les agents immobiliers dans un pays

Les agents immobiliers jouent un rôle essentiel dans le marché du logement en servant d’intermédiaires entre acheteurs et vendeurs, locataires et propriétaires. Leur expertise en évaluation immobilière, en négociation et en réglementation permet de fluidifier les transactions et d’assurer une meilleure transparence. Toutefois, l’absence de réglementation stricte dans certains pays peut entraîner des pratiques irrégulières, voire frauduleuses. Face à cette réalité, le Maroc envisage de mettre en place un cadre juridique pour encadrer cette profession et garantir des prestations plus sécurisées et conformes aux exigences du marché.

Depuis 2014, un projet de loi visant à structurer le statut des agents immobiliers est en attente d’adoption au Maroc. Son objectif principal est d’imposer des normes plus strictes afin d’élever le niveau de la profession et d’éliminer les pratiques frauduleuses. Actuellement, la profession ne requiert aucune qualification particulière ni barrière à l’entrée, ce qui permet à de nombreuses personnes d’exercer sans formation adéquate. Une telle situation entraîne un manque de transparence et une fiabilité parfois contestable des transactions immobilières.

Selon Moncef Lahlou, directeur général de Capital Foncier, la réglementation de ce secteur pourrait susciter des réticences parmi les personnes qui exercent sans certification, mais elle s’avère nécessaire pour renforcer la professionnalisation du métier. En instaurant des critères de qualification, cette loi contribuerait à améliorer les compétences des agents immobiliers, notamment en fiscalité, en droit immobilier et en éthique professionnelle.

En plus des compétences juridiques et financières, les agents immobiliers devront maîtriser les outils numériques modernes, tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et les plateformes en ligne dédiées aux transactions immobilières. L’adoption de nouvelles technologies dans le secteur renforcerait la transparence et optimiserait la gestion des offres et des demandes.

L’adoption de cette loi marquerait un tournant pour le marché immobilier marocain. En professionnalisant les agents immobiliers et en encadrant leurs pratiques, elle offrirait aux consommateurs une meilleure sécurité dans leurs transactions. Si le processus législatif a pris du retard en raison des enjeux sociaux liés à cette profession, la nécessité d’une réglementation adaptée reste un impératif pour garantir un secteur plus fiable et compétitif.