Maghreb: ce groupe du secteur énergétique veut s’étendre en Afrique de l’Ouest

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Les grandes entreprises énergétiques du Maghreb sont en quête de nouvelles alliances à l’international. L’une d’elles, Sonelgaz, prévoit d’étendre ses activités en Afrique de l’Ouest, avec un premier point d’ancrage au Sénégal. Cette initiative marque une étape clé dans la stratégie du groupe public algérien, qui vise à élargir son influence sur le marché africain de l’électricité.

Dans cette perspective, des responsables de Sonelgaz doivent prochainement se rendre au Sénégal pour explorer des opportunités de coopération dans le domaine de l’électricité. Cette visite, qui constitue une première pour le groupe en Afrique de l’Ouest, s’inscrit dans une démarche plus large visant également la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et la Gambie. En s’implantant dans cette région, Sonelgaz ambitionne non seulement de fournir un accompagnement technique, mais aussi d’exporter de l’électricité, des équipements et son savoir-faire, fortement demandé sur le continent.

Le projet d’expansion a été évoqué lors d’une rencontre entre le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, et l’ambassadeur d’Algérie au Sénégal, Ridha Nebais. Cette initiative bénéficie du soutien des autorités algériennes, qui voient dans l’Afrique de l’Ouest un marché prometteur pour leur groupe énergétique. Le communiqué officiel de Sonelgaz précise d’ailleurs que des discussions seront organisées avec les autorités locales et les acteurs économiques des pays ciblés afin d’examiner les modalités de coopération dans le secteur de l’électricité.

Le Sénégal apparaît comme un point d’entrée stratégique pour Sonelgaz, d’autant plus que le pays est engagé dans un vaste chantier de modernisation de son industrie électrique. Les échanges avec les trois autres pays prévus dans l’agenda du groupe permettront également d’identifier les meilleures opportunités d’affaires et de structurer un cadre de partenariat durable.

L’intérêt de Sonelgaz pour l’Afrique de l’Ouest s’inscrit dans une dynamique plus globale. Cette initiative intervient quelques mois après la visite en Algérie des représentants de l’Autorité régionale de régulation de l’électricité de la CEDEAO (Arrec), en juillet dernier, où la possibilité d’une collaboration accrue avait été discutée. Lors de cette rencontre, les dirigeants de Sonelgaz avaient exprimé leur volonté d’engager des partenariats et de transférer leur expertise aux pays africains demandeurs. La mise en œuvre concrète de ces engagements représente aujourd’hui une priorité pour le groupe, qui entend répondre aux sollicitations des États de la CEDEAO.

Au-delà de l’Afrique de l’Ouest, Sonelgaz cherche à diversifier ses exportations sur l’ensemble du continent. Le groupe, qui fournit déjà de l’électricité à la Tunisie et à la Libye, prévoit d’étendre son portefeuille en intégrant prochainement le Niger. Le marché africain de l’électricité constitue donc une véritable opportunité de croissance pour Sonelgaz, qui ambitionne de renforcer sa présence et de consolider son rôle d’acteur majeur dans le secteur énergétique africain.