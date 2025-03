Maghreb: ce pays accusé d’espionnage par la France

Une nouvelle affaire d’espionnage vient de jeter un froid supplémentaire dans les relations franco-algériennes, déjà fortement détériorées depuis plusieurs mois. Selon Le Figaro, confirmant une information du Parisien, deux agents de l’administration française ont été mis en examen fin décembre à Paris pour avoir transmis des informations sensibles aux services de renseignement algériens concernant leurs ressortissants en France.

Au cœur de cette affaire, un fonctionnaire franco-algérien de 56 ans travaillant à la sous-direction du numérique de l’Administration centrale (SDNAC) du ministère de l’Économie et des Finances. Selon le parquet de Paris, il aurait entretenu des contacts réguliers avec un agent consulaire algérien basé à Créteil, lui transmettant des données personnelles sur plusieurs ressortissants algériens, « notamment des opposants notoires au régime politique en place« . L’homme a été mis en examen pour « intelligence avec une puissance étrangère » et « livraison d’informations sur intérêt fondamental à la nation », puis placé sous contrôle judiciaire.

Publicité

Un réseau d’information sur les opposants algériens

Les investigations menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont également mis en cause une employée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Cette femme, qui entretenait une liaison avec le premier suspect, aurait profité de ses fonctions pour accéder à des données confidentielles concernant des Algériens demandeurs d’asile ou de titres de séjour en France, avant de les transmettre à son compagnon.

Me Sipan Ohanians, l’avocat du fonctionnaire mis en cause, affirme que son client est « la victime d’une campagne de menaces et de manipulation d’une puissance étrangère« . Quant à l’agent consulaire algérien impliqué dans ce réseau d’information, il n’a pas pu être interpellé en raison de l’immunité diplomatique dont il bénéficie.

Sanctions immédiates pour l’employée de l’Ofii

Cette affaire d’espionnage, intervenant dans un contexte diplomatique déjà tendu, risque d’aggraver davantage les relations entre Paris et Alger. Les enquêteurs de la DGSI poursuivent leurs investigations pour déterminer l’ampleur exacte de cette ingérence étrangère et identifier d’éventuels autres complices au sein de l’administration française.